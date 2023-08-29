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На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина

"Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 21:42
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Населенный пункт Ольговка. Карта - google maps

Россияне ранили 75-летнего мужчину на Херсонщине.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Россияне покрыли огнем Ольговку. Пострадал 75-летний мужчина. У него травмирована нижняя конечность. Его доставили в больницу. Медики оказывают необходимую помощь".

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Предыстория:

  • 29 августа во время полевых работ погиб тракторист из-за наезда на российскую мину в районе Новопетровки Херсонской области.
  • Воины Вооруженных сил Украины подняли флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над зданиями в поселении Дачи, что сейчас является "серой зоной".

Темы: войнаХерсонская область
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