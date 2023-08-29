На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Вторник, 29 августа 2023, 21:42
Россияне ранили 75-летнего мужчину на Херсонщине.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "Россияне покрыли огнем Ольговку. Пострадал 75-летний мужчина. У него травмирована нижняя конечность. Его доставили в больницу. Медики оказывают необходимую помощь".
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Предыстория:
- 29 августа во время полевых работ погиб тракторист из-за наезда на российскую мину в районе Новопетровки Херсонской области.
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