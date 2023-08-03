Каховське водосховище, скрін з відео в telegram єрмака

В Офісі президента показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Деталі: Він не уточнив, коли зняте відео.

В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС pic.twitter.com/8EydmYvKgv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023

"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2

Передісторія: