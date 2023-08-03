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В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 14:31
В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС
Каховське водосховище, скрін з відео в telegram єрмака

В Офісі президента показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС. 

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Деталі: Він не уточнив, коли зняте відео.

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Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьОфіс президентаАндрій Єрмак
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