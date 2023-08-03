В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС
Четвер, 3 серпня 2023, 14:31
В Офісі президента показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram
Деталі: Він не уточнив, коли зняте відео.
В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС pic.twitter.com/8EydmYvKgvРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
- Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйновані. ГЕС відновленню не підлягає.
- Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.