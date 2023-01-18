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СБУ розглядає кілька версій катастрофи гелікоптера у Броварах

Альона Мазуренко Середа, 18 січня 2023, 12:11
СБУ розглядає кілька версій катастрофи гелікоптера у Броварах
фото: з FB Ради

Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії. 

Джерело: СБУ

Дослівно: "Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

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Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

▪️ порушення правил польоту;
▪️ технічна несправність гелікоптера;
▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу".

Деталі: Наразі співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

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За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей.

На місці трагедії продовжують працювати слідчі НПУ, СБУ і ДБР. Поліція робить подомовий обхід, опитуючи свідків. Правоохоронці просять тих, хто бачив проліт вертольота ДСНС, звернутись до них та надати свідчення.

Представники Нацполіції та повітряних сил зазначають, що наразі говорити про попередні причини авіакатастрофи в Броварах зарано. Для розслідування створять державну комісію, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці.

У ДСНС повідомили, що вертоліт ДСНС Super Puma ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225.

Передісторія:

Теми: СБУБровариавіакатастрофи
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