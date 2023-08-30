У московських аеропортах затримали десятки рейсів

Над Тульською і Московською областю РФ закривали повітряний простір, в аеропортах Москви двічі за ніч затримували десятки рейсів.

Джерело: російська служба ВВС з посиланням на інформаційні телеграм-канали, російські ЗМІ ТАСС, РИА-Новости

Деталі: Російська служба ВВС зазначає, що одразу після удару безпілотників по аеропорту у Пскові та вибуху над Брянськом російська влада закрила повітряний простір над Тульською і частиною Московської області.

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Про закриття "Внуково" з посиланням на авіаційні служби повідомляє російське агентство ТАСС.

Про запровадження над Тульською і Московською областями так званий режиму "Килим", тобто закриття повітряного простору.

РИА-Новости пише, що у "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво" затримуються 25 рейсів на виліт і приліт, ще 5 скасовано, випливає з даних сервісу "Яндекс. Розклад".

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Оновлено: О 01:30 ТАСС повідомило про відновлення роботи "Внуково".

Згодом вночі "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво" знову закрили на прийом і виліт.

Вранці, за повідомленням російських авіаслужб, ці аеропорти відновили роботу.