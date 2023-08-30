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В московских аэропортах задержали десятки рейсов

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 01:14
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

Над Тульской и Московской областью РФ закрывали воздушное пространство, в аэропортах Москвы дважды за ночь задерживали десятки рейсов.

Источник: русская служба ВВС со ссылкой на информационные телеграм-каналы, российские СМИ ТАСС, РИА-Новости

Детали: Русская служба ВВС отмечает, что сразу после удара беспилотников по аэропорту в Пскове и взрыва над Брянском российские власти закрыли воздушное пространство над Тульской и частью Московской области.

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О закрытии "Внуково" со ссылкой на авиационные службы сообщает российское агентство ТАСС.

О введении над Тульской и Московской областями так называемого режима "Ковер", то есть закрытия воздушного пространства, сообщают несколько российских информационных телеграм-каналов.

РИА-Новости пишет, что во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживаются 25 рейсов на вылет и прилет, еще 5 отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

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Обновлено: В 01:30 ТАСС сообщило о возобновлении работы "Внуково".

Позже ночью "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" снова закрыли на прием и вылет.

Утром, по сообщению российских авиаслужб, эти аэропорты возобновили работу.

Темы: Росcияавиа
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