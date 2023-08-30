Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Середа, 30 серпня 2023, 02:25
В аеропорту російського Пскова в середу буде скасовано всі рейси після руйнувань чотирьох літаків Іл-76.
Джерело: губернатор Псковської області Михаіл Вєдєрніков
Пряма мова: "…ухвалено рішення про скасування всіх рейсів на завтра (тобто, вже на сьогодні, на 30.08.23) до з'ясування характеру можливого пошкодження ЗПС.
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За попередніми оцінками нічого серйозного, але вночі в цьому переконатися складно".
Деталі: У Телеграм-каналі Вєдєрнікова також опубліковане відео атаки безпілотниками.
Що передувало: Чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.
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