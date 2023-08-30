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Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 02:25
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
скриншот відео Вєдєрнікова після атаки безпілотників і вибухів у пскові

В аеропорту російського Пскова в середу буде скасовано всі рейси після руйнувань чотирьох літаків Іл-76.

Джерело: губернатор Псковської області Михаіл Вєдєрніков

Пряма мова: "…ухвалено рішення про скасування всіх рейсів на завтра (тобто, вже на сьогодні, на 30.08.23) до з'ясування характеру можливого пошкодження ЗПС.

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За попередніми оцінками нічого серйозного, але вночі в цьому переконатися складно".

Деталі: У Телеграм-каналі Вєдєрнікова також опубліковане відео атаки безпілотниками.

Що передувало: Чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.

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Теми: Росіяавіабезпілотникивійна
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