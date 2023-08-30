После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы

скриншот видео Ведерникова после атаки беспилотников и взрывов в пскове

В аэропорту Пскова в среду будут отменены все рейсы после разрушений четырех самолетов Ил-76.

Источник: губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Прямая речь: "...принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП.

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По предварительным оценкам ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно".

Детали: В Телеграмм-канале Ведерникова также опубликовано видео атаки беспилотниками.

Что предшествовало: Четыре самолета Ил-76 повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников.