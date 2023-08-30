Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 02:25
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
скриншот видео Ведерникова после атаки беспилотников и взрывов в пскове

В аэропорту Пскова в среду будут отменены все рейсы после разрушений четырех самолетов Ил-76.

Источник: губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Прямая речь: "...принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП.

Реклама:

По предварительным оценкам ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно".

Детали: В Телеграмм-канале Ведерникова также опубликовано видео атаки беспилотниками.

Что предшествовало: Четыре самолета Ил-76 повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияавиабеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне атакуют Украину "свежесделанным" вооружением – ГУР

Обновлено, фотоВ нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков, возникли возгорания

Буданов не считает, что война будет продолжительной, но есть одно "но"

Умеров хочет ввести новую должность – военного омбудсмена

Стефанишина: Предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход войны

Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
04:36
Россияне атакуют Украину "свежесделанным" вооружением – ГУР
03:44
ISW проанализировал, на каких направлениях продвигаются Силы обороны
02:58
Путин не перерисует карту, как ему заблагорассудится – Трюдо о псевдовыборах на ВОТ
02:34
В Киеве в результате пожара погибла женщина
01:52
Обновлено, фотоВ нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков, возникли возгорания
01:40
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики в восточных областях
01:34
Обновлено от 01:02В Киеве и области работала ППО
01:18
ОбновленоВ Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
00:54
Ни один гражданский не пострадал в результате "неизвестных дронов" в РФ – Буданов
00:19
Лубинец: Не должно быть "ограниченно годных", они могут служить в IT-войсках
Все новости...
Реклама: