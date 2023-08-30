Одещина: вночі над морем збили 8 ракет

Цієї ночі в небі над Чорним морем було збито 8 російських крилатих ракет, які летіли на Одеську область.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

Пряма мова Кіпера: "Вночі ворог атакував Одещину. 8 ракет знищили наші сили ППО та Морської охорони над морем. Влучань та руйнувань немає.

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Дякуємо нашим найкращим у світі військовим!".

Цьому передувало: В ніч на 30 серпня в Одесі лунали вибухи, працювали сили ППО.

Загалом над Україною захисники цієї ночі знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.