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Одещина: вночі над морем збили 8 ракет

Олена РощінаСереда, 30 серпня 2023, 09:39
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
Крилата ракета, ARMIFLOT.RU

Цієї ночі в небі над Чорним морем було збито 8 російських крилатих ракет, які летіли на Одеську область.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер 

Пряма мова Кіпера: "Вночі ворог атакував Одещину. 8 ракет знищили наші сили ППО та Морської охорони над морем. Влучань та руйнувань немає.

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Цьому передувало: В ніч на 30 серпня в Одесі лунали вибухи, працювали сили ППО.

Загалом над Україною захисники цієї ночі знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.

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Теми: Одеська областьракетний удар
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