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Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет

Елена РощинаСреда, 30 августа 2023, 09:39
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
Крылатая ракета, ARMIFLOT.RU

Этой ночью в небе над Черным морем было сбито 8 российских крылатых ракет, которые летели на Одесскую область.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 

Прямая речь Кипера: "Ночью враг атаковал Одесскую область. 8 ракет уничтожили наши силы ПВО и Морской охраны над морем. Попаданий и разрушений нет.

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Этому предшествовало: В ночь на 30 августа в Одессе раздавались взрывы, работали силы ПВО.

Всего над Украиной защитники этой ночью уничтожили 43 воздушные цели из 44, выпущенных россиянами: 28 крылатых ракет и 15 ударных беспилотников.

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Темы: Одесская областьракетный удар
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