Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі

28 ракет і 15 дронів збили над Україною цієї ночі, Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 30 серпня українські захисники знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами.

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Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса;

16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Дослівно ПС: "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей: 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

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Дрони й ракети збили над Україною у ніч на 30 серпня Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Олещука: "Сьогодні вночі майже усі ворожі повітряні цілі знищено! Дякую всім захисникам, хто долучився до відбиття повітряного нападу!".

Деталі: Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі над областю було збито російську ракету. Люди не постраждали, руйнацій теж немає.

В Одеській області над морем було знищено 8 крилатих ракет, у повітряному просторі Києва – понад 20 ворожих цілей: ракет і дронів.

У Києві та Київській області через уламки сталися пожежі, є загиблі та постраждалі.

У Житомирській області війська РФ атакували об'єкт інфраструктури, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа.