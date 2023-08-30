Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі

Олена РощінаСереда, 30 серпня 2023, 08:51
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
28 ракет і 15 дронів збили над Україною цієї ночі, Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 30 серпня українські захисники знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Уночі 30 серпня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. 

Реклама:

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

  • 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса;
  • 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

По маршруту слідування ракет та дронів у низці областей України працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Дослівно ПС: "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей: 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

ВІДЕО ДНЯ
Дрони й ракети збили над Україною у ніч на 30 серпня
Дрони й ракети збили над Україною у ніч на 30 серпня
Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Олещука: "Сьогодні вночі майже усі ворожі повітряні цілі знищено! Дякую всім захисникам, хто долучився до відбиття повітряного нападу!".

Деталі: Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі над областю було збито російську ракету. Люди не постраждали, руйнацій теж немає.

В Одеській області над морем було знищено 8 крилатих ракет, у повітряному просторі Києва – понад 20 ворожих цілей: ракет і дронів.

У Києві та Київській області через уламки сталися пожежі, є загиблі та постраждалі.

У Житомирській області війська РФ атакували об'єкт інфраструктури, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа.

УП, доповнено
Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
Останні новини
05:15
Суровікіна призначили на нову посаду – ISW
04:22
Росія не евакуює поранених та вбитих – ISW
03:27
ОновленоЧерез загрозу безпілотників оголошена тривога на півдні України
03:17
Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW
02:39
Блінкен назвав Starlink "життєво важливим інструментом"
02:08
У Росії заявили про атаку безпілотників на Бєлгородщину
01:40
Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді
01:08
Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією
00:38
Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico
23:54
По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
Усі новини...
Реклама: