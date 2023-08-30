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В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене

Алена МазуренкоСреда, 30 августа 2023, 12:08
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Его авторы - нардеп Дмитрий Разумков и его объединение в Раде, хотя несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что подаст в парламент всей законопроект о коррупции-госизмене.

Источник: нардеп Дмитрий Разумков в Facebook, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Дословно Разумков: "Команда "Разумной политики" зарегистрировала законопроект №9659, которым мы дополняем Уголовный кодекс статьей 111-3 и приравниваем наказание за коррупцию к наказанию за государственную измену на время военного положения. Коррупционерам будет светить 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества".

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Детали: Разумков заявил, что делами будут заниматься НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд, а не СБУ.

По его словам, через СБУ действующая власть сможет давить на своих политических оппонентов и прикрывать собственные коррупционные дела.

Нардеп заявил, что в законопроекте предусмотрено, что к ответственности можно будет привлечь каждого топ-чиновника и чиновника среднего звена. В частности, нардепа, премьера, чиновника из Кабмина, Офис президента и самого президента.

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Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что хочет подать в парламент законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.

В то же время, Разумков и его объединение в ВР опередило президента.

Железняк отметил, что законопроект от Разумкова по этому вопросу является первым зарегистрированным в Раде, поэтому по регламенту президентский будет рассматриваться как альтернативный и только в течение 14-ти дней после закона от нардепов.

Также, по словам Железняка, в законопроекте Разумкова оставили залог как альтернативу.

По словам Разумкова, залог оставили, потому что его отсутствие может стать "лазейкой для коррупционеров, как развалить дело у нас (есть решение КСУ) и в ЕСПЧ".

Напомним:

  • 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.

Темы: Верховная РадакоррупциягосизменаВоенное положение
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