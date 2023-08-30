Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко

Рада оборони Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ мешканців столиці до облаштованих укриттів в освітянських закладах.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва".

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Деталі: За словами Кличка, безперешкодне перебування громадян в укриттях під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Що передувало: 31 серпня 2022 року департамент освіти і науки КМДА видав наказ, яким було встановлено заборону під час повітряних тривог пускати до укриттів, розташованих у закладах освіти, людей, які не є здобувачами освіти чи працівниками таких закладів.

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