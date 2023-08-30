Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Рада оборони Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ мешканців столиці до облаштованих укриттів в освітянських закладах.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва".
Деталі: За словами Кличка, безперешкодне перебування громадян в укриттях під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.
Що передувало: 31 серпня 2022 року департамент освіти і науки КМДА видав наказ, яким було встановлено заборону під час повітряних тривог пускати до укриттів, розташованих у закладах освіти, людей, які не є здобувачами освіти чи працівниками таких закладів.
Передісторія:
- 5 червня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з бомбосховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.
- За даними ДСНС, у Києві на 10 червня було обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання — 34,6%.