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Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко

Станіслав ПогоріловСереда, 30 серпня 2023, 13:08
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Віталій Кличко, фото: Getty Images

Рада оборони Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ мешканців столиці до облаштованих укриттів в освітянських закладах.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва".

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Деталі: За словами Кличка, безперешкодне перебування громадян в укриттях під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Що передувало: 31 серпня 2022 року департамент освіти і науки КМДА видав наказ, яким було встановлено заборону під час повітряних тривог пускати до укриттів, розташованих у закладах освіти, людей, які не є здобувачами освіти чи працівниками таких закладів.

Передісторія

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  • 5 червня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з бомбосховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.
  •  За даними ДСНС, у Києві на 10 червня було обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання — 34,6%.

Теми: укриттяКиївВіталій Кличкоповітряна тривога
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