Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко

Совет обороны Киева принял решение о круглосуточном доступе жителей столицы к обустроенным укрытиям в образовательных учреждениях.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева".

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Детали: По словам Кличко, беспрепятственное пребывание граждан в укрытиях во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

Что предшествовало: 31 августа 2022 года департамент образования и науки КГГА издал приказ, которым был установлен запрет во время воздушных тревог пускать в укрытия, расположенные в учебных заведениях, людей, которые не являются получателями образования или работниками таких заведений.

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