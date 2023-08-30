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Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко

Станислав ПогориловСреда, 30 августа 2023, 13:08
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Виталий Кличко, фото: Getty Images

Совет обороны Киева принял решение о круглосуточном доступе жителей столицы к обустроенным укрытиям в образовательных учреждениях.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева".

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Детали: По словам Кличко, беспрепятственное пребывание граждан в укрытиях во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

Что предшествовало: 31 августа 2022 года департамент образования и науки КГГА издал приказ, которым был установлен запрет во время воздушных тревог пускать в укрытия, расположенные в учебных заведениях, людей, которые не являются получателями образования или работниками таких заведений.

Предистория

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 июня министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.
  • По данным ГСЧС, в Киеве на 10 июня было обследовано 4 655 укрытий, из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию - 34,6%.

Темы: укрытиеКиевВиталий Кличковоздушная тревога
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