Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Совет обороны Киева принял решение о круглосуточном доступе жителей столицы к обустроенным укрытиям в образовательных учреждениях.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева".
Детали: По словам Кличко, беспрепятственное пребывание граждан в укрытиях во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.
Что предшествовало: 31 августа 2022 года департамент образования и науки КГГА издал приказ, которым был установлен запрет во время воздушных тревог пускать в укрытия, расположенные в учебных заведениях, людей, которые не являются получателями образования или работниками таких заведений.
Предистория:
- 5 июня министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.
- По данным ГСЧС, в Киеве на 10 июня было обследовано 4 655 укрытий, из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию - 34,6%.