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The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків

"Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 17:06
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Скриншот з відео The Guardian

На відео потрапив момент влучання уламків російської ракети уночі 30 серпня в столичний магазин Ашан у Дарницькому районі.

Джерело: Youtube The Guardian

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Деталі: У Шевченківському районі Києва уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому – на дах магазину.

Мер Києва Віталій Кличко у середу 29 серпня повідомляв, що в результаті ракетної атаки ворога в Києві загинуло 2 людини. 3 - отримали поранення і госпіталізовані. У КМВА уточнили, що загинули два охоронці підприємства – чоловіки 26 та 36 років.

Передісторія:

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  • У ніч на 30 серпня українські захисники знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.

Теми: ракетний ударКиїввійна
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