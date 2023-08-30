Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків

"Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 17:06
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Скриншот з відео The Guardian

На відео потрапив момент влучання уламків російської ракети уночі 30 серпня в столичний магазин Ашан у Дарницькому районі.

Джерело: Youtube The Guardian

Реклама:

Деталі: У Шевченківському районі Києва уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому – на дах магазину.

Мер Києва Віталій Кличко у середу 29 серпня повідомляв, що в результаті ракетної атаки ворога в Києві загинуло 2 людини. 3 - отримали поранення і госпіталізовані. У КМВА уточнили, що загинули два охоронці підприємства – чоловіки 26 та 36 років.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 30 серпня українські захисники знищили 43 повітряні цілі з 44, випущених росіянами: 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників.

Теми: ракетний ударКиїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
ракетний удар
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: