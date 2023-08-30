The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий

На видео попал момент попадания обломков российской ракеты ночью 30 августа в столичный магазин Ашан в Дарницком районе столицы.

Источник: Youtube The Guardian

Реклама:

Детали: В Шевченковском районе Киева обломки сбитой ракеты упали на территорию одного из предприятий и в нежилые застройки, в Дарницком – на крышу магазина.

Мэр Киеве Виталий Кличко в среду 29 августа сообщал, что в результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 3 – получили ранения и госпитализированы. В КГВА уточнили, что погибли два охранника предприятия – мужчины 26 и 36 лет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ