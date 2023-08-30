Застреленый в Днепре: полиция показала видео с бодикамер патрульных

Патрульная полиция опубликовала видео из Днепра, которое демонстрирует нарушение правил дорожного движения автомобилем Jaguar 29 августа и фиксирует действия правоохранителей при попытке задержать нарушителей.

Источник: видео, обнародованное первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции Алексеем Билошицким

Детали: Запись демонстрирует кадры с уличной камеры, которая зафиксировала нарушение дорожного движения автомобилем Jaguar, за рулем которого - мужчина. Женщина в черном платье в горошек сидит на пассажирском сиденье.

Реклама:

Далее на видео - кадры с бодикамер патрульных, которые остановили авто (за рулем уже женщина). Сначала разговор был спокойным: полицейские разъяснили суть нарушения и попросили документы. Нарушители начали требовать видеозапись с камер и говорить на повышенных тонах.

Мужчина перешел на ненормативную лексику, патрульная призвала его к порядку, позже она объявляет ему, что ограничивает его в месте пребывания совершения правонарушения, и предупреждает о возможном задержании, если он продолжит позорное поведение и не отойдет на 20 метров.

Далее начинается потасовка. Самого момента применения табельного оружия на видео нет, слышны только звуки выстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Билошицкий никак не комментирует суть видео, отметив лишь, что уважение является одним из важнейших требований нравственности, а взаимное уважение является фундаментальной ценностью в современном обществе.

Обновлено: "Схемы" обнародовали более полное видео с нескольких бодикамер. Оно демонстрирует в частности то, что мужчина продолжил хамить патрульной даже после предупреждения, а также, что он говорит женщине "давать задний ход" и трогаться с места задержания.

Что предшествовало: Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке трагедии в Днепре, где нарушитель погиб от рук полицейского.

Мэр города Днепр Борис Филатов встал на сторону патрульных, подчеркнув, что никто не имеет права трогать правоохранителя при исполнении служебных обязанностей.

Предыстория: