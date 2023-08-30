Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю

В крові чоловіка, що загинув у Дніпрі під час сутички із поліцейськими, виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Співрозмовник УП розповів, що застрелений – власник ритуального бізнесу в області, а також неодноразово притягувався за порушення правил дорожнього руху.

Реклама:

Також джерела УП вказують, що після розтину у нього в крові знайшли алкоголь: 2,48 у крові, 2,78 у сечі. Це приблизно пляшка горілки. У жінки також взяли аналізи на алкоголь, поки вони ще не готові. наразі вирішується питання про відкриття провадження про посягання на життя правоохоронця.

Поліцейський під час сутички зробив три постріли: одна куля нікуди не потрапила, дві – у спину. Наразі невідомо достеменно, чи робив він попереджувальний постріл. Він стріляв саме в той момент, коли чоловік біг у бік поліцейської, ймовірно, сприймаючи це як загрозу напарниці, переконує джерело.

Співрозмовник додав, що патрульний поліцейський, що стріляв, служить уже 4 роки, з яких 1 був на стажуванні. Його напарниця служить 3 роки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: