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Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю

"Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 19:30
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
Фото: МВС

В крові чоловіка, що загинув у Дніпрі під час сутички із поліцейськими, виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Співрозмовник УП розповів, що застрелений – власник ритуального бізнесу в області, а також неодноразово притягувався за порушення правил дорожнього руху.

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Також джерела УП вказують, що після розтину у нього в крові знайшли алкоголь: 2,48 у крові, 2,78 у сечі. Це приблизно пляшка горілки. У жінки також взяли аналізи на алкоголь, поки вони ще не готові. наразі вирішується питання про відкриття провадження про посягання на життя правоохоронця.

Поліцейський під час сутички зробив три постріли: одна куля нікуди не потрапила, дві – у спину. Наразі невідомо достеменно, чи робив він попереджувальний постріл. Він стріляв саме в той момент, коли чоловік біг у бік поліцейської, ймовірно, сприймаючи це як загрозу напарниці, переконує джерело.

Співрозмовник додав, що патрульний поліцейський, що стріляв, служить уже 4 роки, з яких 1 був на стажуванні. Його напарниця служить 3 роки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.
  • Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці ситуації у Дніпрі.
  • Пізніше патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.

Теми: криміналполіціяДніпро
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