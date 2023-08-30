Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя

В крови мужчины, погибшего в Днепре во время столкновения с полицейскими, обнаружили 2,48 промилле алкоголя, что соизмеримо с употреблением около бутылки водки.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Собеседник УП рассказал, что застреленный – владелец ритуального бизнеса в области, а также неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

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Также источники УП указывают, что после вскрытия у него в крови нашли алкоголь: 2,48 в крови, 2,78 в моче. Это примерно бутылка водки. У женщины также взяли анализы на алкоголь, пока они еще не готовы. Сейчас решается вопрос об открытии производства о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Полицейский во время схватки сделал три выстрела: одна пуля никуда не попала, две - в спину. Пока неизвестно точно, делал ли он предупредительный выстрел. Он стрелял именно в тот момент, когда мужчина бежал в сторону полицейской, вероятно, воспринимая это как угрозу напарнице, убеждает источник.

Собеседник добавил, что стрелявший патрульный полицейский служит уже 4 года, из которых 1 был на стажировке. Его напарница служит 3 года.

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