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Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя

"Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 19:30
Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя
Фото: МВД

В крови мужчины, погибшего в Днепре во время столкновения с полицейскими, обнаружили 2,48 промилле алкоголя, что соизмеримо с употреблением около бутылки водки.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Собеседник УП рассказал, что застреленный – владелец ритуального бизнеса в области, а также неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

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Также источники УП указывают, что после вскрытия у него в крови нашли алкоголь: 2,48 в крови, 2,78 в моче. Это примерно бутылка водки. У женщины также взяли анализы на алкоголь, пока они еще не готовы. Сейчас решается вопрос об открытии производства о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Полицейский во время схватки сделал три выстрела: одна пуля никуда не попала, две - в спину. Пока неизвестно точно, делал ли он предупредительный выстрел. Он стрелял именно в тот момент, когда мужчина бежал в сторону полицейской, вероятно, воспринимая это как угрозу напарнице, убеждает источник.

Собеседник добавил, что стрелявший патрульный полицейский служит уже 4 года, из которых 1 был на стажировке. Его напарница служит 3 года.

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Предыстория:

  • 29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, водитель и пассажирка отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать из авто женщину, которая пересела на водительское сиденье.
  • Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Сейчас назначено служебное расследование. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке ситуации в Днепре.
  • Позже патрульная полиция опубликовала видео из Днепра, которое демонстрирует нарушение правил дорожного движения автомобилем Jaguar 29 августа и фиксирует действия правоохранителей при попытке задержать нарушителей.

Темы: криминалполицияДнепр
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