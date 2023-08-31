Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома

СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома после ночной атаки украинских дронов на Псков.

Источник: "Схемы"

Детали: На снимках Planet Labs видно, что повредили по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76 в ночь с 29 на 30 августа.

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После анализа спутниковых снимков, повреждения самолетов подтвердил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Прямая речь Храпчинского: "На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета.

Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев".

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Больше деталей: Также у одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля, похожие на пожарные, которые могли привлечь для тушения пожара.

Это тип самолетов постоянно базируется на аэродроме Пскова.

Самолеты с этого аэродрома использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии РФ. Она же – "псковская дивизия", одна из тех, что участвовала в захвате Бучи в начале полномасштабного вторжения.

Что предшествовало: В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.