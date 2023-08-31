ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль стурбований симпатиками "Вагнера", тому намагався відвернути увагу від похорону Пригожина, а також переслідував й інші цілі заплутуванням інформації про поховання.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, російська влада зробила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед прихильників "Вагнера" навіть після його смерті.

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В огляді вказують, що деякі російські Telegram-канали відзначили, що російські федеральні канали в основному проігнорували похорон Пригожина, ймовірно, також у рамках запланованого Кремлем "висвітлення" похорону.

ISW також спостерігав, як деякі російські Telegram-канали безпідставно припускали, що Пригожин вижив в авіакатастрофі, що також могло бути інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб переповнити російський інформаційний простір неправдивими повідомленнями і відвернути увагу від похорону Пригожина.

Експерти припускають, що деякі російські чиновники можуть вивчати погляди "воєнкорів" на Пригожина і його смерть, щоб виявити і піддати цензурі російських ультранаціоналістів, які не мають явного зв'язку з Пригожиним або "Вагнером".

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Один із таких російських "воєнкорів" стверджував, що до нього звернулися "агресивні" рекламодавці, які попросили його просувати кілька Telegram-каналів, що перебільшували тему загибелі керівництва "Вагнера" "майже в образливій формі".

Він зазначив, що це прохання було дивним, оскільки Кремль і російські державні ЗМІ "вже закрили цю тему", і він відмовився просувати ці канали.

Як повідомляється, ця відмова спонукала одного з рекламодавців звинуватити його в підтримці заколоту і в тому, що він виступає проти президента Росії Володимира Путіна і російської конституції.

В огляді зазначається, що "воєнкор" послідовно критикував російське військове керівництво і підтримував командувача ВДВ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, який раніше мав зв'язки з Пригожиним.

Аналітики відзначають: цей інцидент, щонайменше, свідчить про те, що російські "воєнкори" самоцензурують свої дискусії про смерть Пригожина і висвітлюють цю тему за зразком Кремля.

Крім того, на думку фахівців, вказаний випадок також може підтвердити гіпотезу про те, що певні російські соціальні медіа намагаються захопити російський інформаційний простір, або ж вказує на те, що російські чиновники намагаються виявити інші відомі "ультранаціоналістичні голоси", які можуть пропагувати непокору режиму або військовим, і пов'язати їх певним чином з Пригожиним.

У той же час, йдеться у звіті, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 30 серпня підтвердив свою лояльність президенту Росії Володимиру Путіну, продовжуючи спроби дистанціюватися від Пригожина.

Кадиров опублікував свою фотографію з Путіним і проголосив, що він є "піхотинцем Верховного головнокомандувача" і "готовий виконати будь-який наказ" Путіна.

Експерти зазначають: Кадиров неодноразово намагався зблизитися з Путіним і Міністерством оборони Росії і дистанціюватися від Пригожина після того, як той відійшов від справ.

Ключові висновки ISW за 30 серпня: