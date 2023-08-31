ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль стурбований симпатиками "Вагнера", тому намагався відвернути увагу від похорону Пригожина, а також переслідував й інші цілі заплутуванням інформації про поховання.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики зазначають, російська влада зробила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед прихильників "Вагнера" навіть після його смерті.
В огляді вказують, що деякі російські Telegram-канали відзначили, що російські федеральні канали в основному проігнорували похорон Пригожина, ймовірно, також у рамках запланованого Кремлем "висвітлення" похорону.
ISW також спостерігав, як деякі російські Telegram-канали безпідставно припускали, що Пригожин вижив в авіакатастрофі, що також могло бути інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб переповнити російський інформаційний простір неправдивими повідомленнями і відвернути увагу від похорону Пригожина.
Експерти припускають, що деякі російські чиновники можуть вивчати погляди "воєнкорів" на Пригожина і його смерть, щоб виявити і піддати цензурі російських ультранаціоналістів, які не мають явного зв'язку з Пригожиним або "Вагнером".
Один із таких російських "воєнкорів" стверджував, що до нього звернулися "агресивні" рекламодавці, які попросили його просувати кілька Telegram-каналів, що перебільшували тему загибелі керівництва "Вагнера" "майже в образливій формі".
Він зазначив, що це прохання було дивним, оскільки Кремль і російські державні ЗМІ "вже закрили цю тему", і він відмовився просувати ці канали.
Як повідомляється, ця відмова спонукала одного з рекламодавців звинуватити його в підтримці заколоту і в тому, що він виступає проти президента Росії Володимира Путіна і російської конституції.
В огляді зазначається, що "воєнкор" послідовно критикував російське військове керівництво і підтримував командувача ВДВ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, який раніше мав зв'язки з Пригожиним.
Аналітики відзначають: цей інцидент, щонайменше, свідчить про те, що російські "воєнкори" самоцензурують свої дискусії про смерть Пригожина і висвітлюють цю тему за зразком Кремля.
Крім того, на думку фахівців, вказаний випадок також може підтвердити гіпотезу про те, що певні російські соціальні медіа намагаються захопити російський інформаційний простір, або ж вказує на те, що російські чиновники намагаються виявити інші відомі "ультранаціоналістичні голоси", які можуть пропагувати непокору режиму або військовим, і пов'язати їх певним чином з Пригожиним.
У той же час, йдеться у звіті, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 30 серпня підтвердив свою лояльність президенту Росії Володимиру Путіну, продовжуючи спроби дистанціюватися від Пригожина.
Кадиров опублікував свою фотографію з Путіним і проголосив, що він є "піхотинцем Верховного головнокомандувача" і "готовий виконати будь-який наказ" Путіна.
Експерти зазначають: Кадиров неодноразово намагався зблизитися з Путіним і Міністерством оборони Росії і дистанціюватися від Пригожина після того, як той відійшов від справ.
Ключові висновки ISW за 30 серпня:
- Українські сили знищили чотири російські літаки Іл-76 під час удару безпілотниками по російському аеродрому в Псковській області в ніч з 29 на 30 серпня.
- Російські пропагандисти та "воєнкори" критикували російські війська за їхню нездатність захистити російську територію та військові об'єкти, одночасно критикуючи нещодавні зусилля Міністерства оборони Росії щодо цензури.
- У ніч з 29 на 30 серпня російські війська завдали масштабного ракетного удару та удару з використанням безпілотників переважно по Києву, ймовірно, у відповідь на українські удари, завдані раніше по Московській та Псковській областях.
- Станом на 30 серпня українська легка піхота – ймовірно, розвідувальні підрозділи – проникла на схід від російських польових укріплень біля Вербового.
- За повідомленнями, влада РФ зробила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії і серед вагнерівців навіть після його смерті.
- Деякі російські чиновники, можливо, вивчають погляди "воєнкорів" на Пригожина і його смерть, щоб виявити і цензурувати російських ультранаціоналістів, які не мають прямого зв'язку з Пригожиним або "Вагнером".
- Кадиров 30 серпня підтвердив свою лояльність Путіну, продовжуючи спроби дистанціюватися від Пригожина.
- Російські війська провели наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області 30 серпня і, за повідомленнями, просунулися вперед.
- Українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 30 серпня і просунулися вперед під Бахмутом, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.
- Міністерство оборони Росії заборонило солдатам "групи Вагнера" воювати в Україні.
- Українська партизанська група "Атеш", що базується в Криму, заявила, що 29 серпня її партизани успішно організували вибух у передвиборчому штабі партії "Єдина Росія" в окупованій Новій Каховці Херсонської області.