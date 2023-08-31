ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль обеспокоен симпатиками "Вагнера", поэтому пытался отвлечь внимание от похорон Пригожина, а также преследовал и другие цели запутыванием информации о захоронении.

Детали: Аналитики отмечают, российские власти предприняли несколько попыток замолчать или запутать сообщение о похоронах основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль остается обеспокоенным привлекательностью Пригожина в России и среди сторонников "Вагнера" даже после его смерти.

В обзоре указывают, что некоторые российские Telegram-каналы отметили, что российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина, вероятно, также в рамках запланированного Кремлем "освещения" похорон.

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ISW также наблюдал, как некоторые российские Telegram-каналы безосновательно предполагали, что Пригожин выжил в авиакатастрофе, что также могло быть информационной операцией, направленной на то, чтобы переполнить российское информационное пространство ложными сообщениями и отвлечь внимание от похорон Пригожина.

Эксперты предполагают, что некоторые российские чиновники могут изучать взгляды "военкоров" на Пригожина и его смерть, чтобы выявить и подвергнуть цензуре российских ультранационалистов, которые не имеют явной связи с Пригожиным или "Вагнером".

Один из таких российских "военкоров" утверждал, что к нему обратились "агрессивные" рекламодатели, которые попросили его продвигать несколько Telegram-каналов, преувеличивающих тему гибели руководства "Вагнера" "почти в оскорбительной форме".

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Он отметил, что эта просьба была странной, поскольку Кремль и российские государственные СМИ "уже закрыли эту тему", и он отказался продвигать эти каналы.

Как сообщается, этот отказ побудил одного из рекламодателей обвинить его в поддержке мятежа и в том, что он выступает против президента России Владимира Путина и российской конституции.

В обзоре отмечается, что "военкор" последовательно критиковал российское военное руководство и поддерживал командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, который ранее имел связи с Пригожиным.

Аналитики отмечают: этот инцидент, по меньшей мере, свидетельствует о том, что российские "военкоры" самоцензурируют свои дискуссии о смерти Пригожина и освещают эту тему по образцу Кремля.

Кроме того, по мнению специалистов, указанный случай также может подтвердить гипотезу о том, что определенные российские социальные медиа пытаются захватить российское информационное пространство, или же указывает на то, что российские чиновники пытаются выявить другие известные "ультранационалистические голоса", которые могут пропагандировать неповиновение режиму или военным, и связать их определенным образом с Пригожиным.

В то же время, говорится в отчете, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 30 августа подтвердил свою лояльность президенту России Владимиру Путину, продолжая попытки дистанцироваться от Пригожина.

Кадыров опубликовал свою фотографию с Путиным и провозгласил, что он является "пехотинцем Верховного главнокомандующего" и "готов выполнить любой приказ" Путина.

Эксперты отмечают: Кадыров неоднократно пытался сблизиться с Путиным и Министерством обороны России и дистанцироваться от Пригожина после того, как тот отошел от дел., фото: Важные истории.

Ключевые выводы ISW за 30 августа: