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РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ

Ирина БалачукЧетверг, 31 августа 2023, 12:17
РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ
Фото из Telegram российского губернатора Романа Старовойта

Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на аэродром в Курской области России 27 августа.

Источник: РДК в Telegram

Детали: Сообщается, что "очередная максимально успешная атака" была проведена совместно с военной контрразведкой СБУ.

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Дословно РДК: "Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей".
 
Детали: В РДК подчеркнули, что здание в Курской области, куда, по заявлению российских властей, якобы врезался дрон, на самом деле пострадало от ракеты российской ПВО.

Сколько всего самолетов были повреждены в результате атаки на аэродром, не уточняется.

Пока ни СБУ, ни российские власти заявление РДК не комментировали.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 августа россияне заявили, что ночью в российском Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, якобы никто не пострадал.
  • По данным издания "Агентство", примерно в 300 метрах от места инцидента находятся сразу два военных объекта: отдельная бригада радиоэлектронной борьбы и центральная авиационно-техническая база воинской части №1383.
  • Позже источники "Украинской правды" в СБУ заявили, что военная контрразведка СБУ в ночь на 27 августа атаковала шестнадцатью беспилотниками Курский аэродром: отработала по 4 самолетам Су-30 и 1 МИГ-29. Также среди пораженных целей − радары комплекса С-300 и два "Панциря".
  • По данным СБУ, почти все беспилотники долетели до своих целей.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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