РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ

Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на аэродром в Курской области России 27 августа.

Источник: РДК в Telegram

Детали: Сообщается, что "очередная максимально успешная атака" была проведена совместно с военной контрразведкой СБУ.

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Дословно РДК: "Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей".



Детали: В РДК подчеркнули, что здание в Курской области, куда, по заявлению российских властей, якобы врезался дрон, на самом деле пострадало от ракеты российской ПВО.

Сколько всего самолетов были повреждены в результате атаки на аэродром, не уточняется.



Пока ни СБУ, ни российские власти заявление РДК не комментировали.

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