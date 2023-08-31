У пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття

Щонайменше 73 людини, в тому числі семеро дітей, загинули в результаті пожежі, яка спалахнула вранці 31 серпня в багатоповерховому будинку в Йоганнесбурзі, найбільшому місті Південної Африки.

Джерело: The Guardian, Зеленський у соцмережі X

Деталі: За даними Служби з надзвичайних ситуацій внаслідок однієї з найстрашніших трагедій в історії країни, ще 52 людини отримали поранення.

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Фото: Getty Images

Речник служби повідомив, що зараз триває пошуково-рятувальна операція. За словами Роберта Мулаудзі, кількість жертв може зрости.

Він розповів, що в п'ятиповерхівці було "неформальне поселення". Повідолмяється, що раніше будівля була покинута, але під час пожежі в ній жили люди.

Влада заявила, що полум'я в основному загасили, але дим все ще просочується з почорнілої будівлі в центрі Йоганнесбурга.

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