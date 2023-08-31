Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття

Станіслав ПогоріловЧетвер, 31 серпня 2023, 13:11
У пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття
Фото: Getty Images

Щонайменше 73 людини, в тому числі семеро дітей, загинули в результаті пожежі, яка спалахнула вранці 31 серпня в багатоповерховому будинку в Йоганнесбурзі, найбільшому місті Південної Африки.

Джерело: The Guardian, Зеленський у соцмережі X

Деталі: За даними Служби з надзвичайних ситуацій внаслідок однієї з найстрашніших трагедій в історії країни, ще 52 людини отримали поранення.

Реклама:
 
Фото: Getty Images

Речник служби повідомив, що зараз триває пошуково-рятувальна операція. За словами Роберта Мулаудзі, кількість жертв може зрости.

Він розповів, що в п'ятиповерхівці було "неформальне поселення". Повідолмяється, що раніше будівля була покинута, але під час пожежі в ній жили люди.

Влада заявила, що полум'я в основному загасили, але дим все ще просочується з почорнілої будівлі в центрі Йоганнесбурга.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту ПАР Сирілу Рамафосі, рідним та близьким загиблих.

Теми: ПАРпожежажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
ПАР
Сі Цзіньпін прибув до ПАР на саміт БРІКС і розраховує на поглиблення відносин
Неучасть Путіна у саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – ЗМІ
Президент ПАР закликав Путіна відновити "зернову угоду"
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: