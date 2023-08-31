У пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття
Щонайменше 73 людини, в тому числі семеро дітей, загинули в результаті пожежі, яка спалахнула вранці 31 серпня в багатоповерховому будинку в Йоганнесбурзі, найбільшому місті Південної Африки.
Джерело: The Guardian, Зеленський у соцмережі X
Деталі: За даними Служби з надзвичайних ситуацій внаслідок однієї з найстрашніших трагедій в історії країни, ще 52 людини отримали поранення.
Речник служби повідомив, що зараз триває пошуково-рятувальна операція. За словами Роберта Мулаудзі, кількість жертв може зрости.
Він розповів, що в п'ятиповерхівці було "неформальне поселення". Повідолмяється, що раніше будівля була покинута, але під час пожежі в ній жили люди.
Влада заявила, що полум'я в основному загасили, але дим все ще просочується з почорнілої будівлі в центрі Йоганнесбурга.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту ПАР Сирілу Рамафосі, рідним та близьким загиблих.
Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття Президенту @CyrilRamaphosa та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. @PresidencyZA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023