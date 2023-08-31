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В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования

Станислав ПогориловЧетверг, 31 августа 2023, 13:11
В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования
Фото: Getty Images

По меньшей мере 73 человека, в том числе семеро детей, погибли в результате пожара, вспыхнувшего утром 31 августа в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южной Африки.

Источник: The Guardian, Зеленский в соцсети X

Детали: По данным Службы по чрезвычайным ситуациям в результате одной из самых страшных трагедий в истории страны, еще 52 человека получили ранения.

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Фото: Getty Images

Представитель службы сообщил, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По словам Роберта Мулаудзи, количество жертв может возрасти.

Он рассказал, что в пятиэтажке было "неформальное поселение". Сообщается, что ранее здание было заброшено, но во время пожара в нем жили люди.

Власти заявили, что пламя в основном потушили, но дым все еще просачивается из почерневшего здания в центре Йоханнесбурга.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту ЮАР Сирилу Рамафоси, родным и близким погибших.

Темы: ЮАРпожаржертвы
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