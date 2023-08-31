В пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования
По меньшей мере 73 человека, в том числе семеро детей, погибли в результате пожара, вспыхнувшего утром 31 августа в многоэтажном доме в Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южной Африки.
Источник: The Guardian, Зеленский в соцсети X
Детали: По данным Службы по чрезвычайным ситуациям в результате одной из самых страшных трагедий в истории страны, еще 52 человека получили ранения.
Представитель службы сообщил, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По словам Роберта Мулаудзи, количество жертв может возрасти.
Он рассказал, что в пятиэтажке было "неформальное поселение". Сообщается, что ранее здание было заброшено, но во время пожара в нем жили люди.
Власти заявили, что пламя в основном потушили, но дым все еще просачивается из почерневшего здания в центре Йоханнесбурга.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту ЮАР Сирилу Рамафоси, родным и близким погибших.
Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття Президенту @CyrilRamaphosa та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. @PresidencyZA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023