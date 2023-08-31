Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов

Міжнародна преса і аналітики в своїх судженнях і висновках щодо перебігу війни в Україні часто спираються або на застарілі, або на ще не досліджені дані, тому їхні заяви часто поверхові і можуть нести більше шкоди, ніж користі, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: секретар РНБО у своїй колонці на LB.ua

Деталі: За словами Данілова, останнім часом почастішали публікації, зокрема і в міжнародних ЗМІ, в яких розповідається про "повільний український контрнаступ", "неправильний напрямок удару", "розпорошення сил", "великі втрати техніки", "нецільове використання коштів" та багато інших тем, які підхоплюють українські ЗМІ, а також "з особливим задоволенням тиражують" російські пропагандисти.

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При цьому, на думку секретаря РНБО, і міжнародна преса, і аналітики в гонитві за "лайками" не враховують, що подібної війни з часів Другої світової не було. Більше того, за останні роки значно змінились технології і озброєння, і всі процеси, які відбуваються і на фронті, і загалом у країні, є новітніми, а отже потребують досконалішого вивчення, бо їхні наслідки можуть бути не помітні відразу.

Данілов закликав у питання аналізу війни фокусуватися на 7 моментах:

1. Жодна держава і жоден президент у світі, до нападу Росії на Україну, не стикався з прямою загрозою знищення цілої нації з боку країни, яка має перший за розміром ядерний арсенал і яка була країною-гарантом її безпеки.

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Більше того, Україна вимушена вести бойові дії і чинити опір агресору в умовах, коли уся країна перебуває у зоні ураження ворожою зброє.

Данілов підкреслює, що подібних обставин ще не було у світовій практиці.

2. Після 1945 року Європа не мала досвіду успішного управління і керівництва збройними силами чисельністю сотні тисяч військовослужбовців в умовах повномасштабної війни. Наразі цей досвід здобуває Україна, воюючи з армією, яка переважає її і за чисельністю, і за озброєнням.

Данілов підкреслив, що усталені військові доктрини наразі не працюють, а діючі командувачі, генерали або адмірали ЄС, США або НАТО орієнтуються уже український досвід.

3. Востаннє плани оборони, наступу і контрнаступу в умовах повномасштабної війни на Європейському континенті генштаби різних країн розробляли аж у 30-40-х роках минулого століття. Наразі цей досвід і знання набувають українські військові.

4. Жодного разу за майже 80 років повноцінна лінія фронту довжиною в тисячі кілометрів не пересікала Європу. За цей час встигло вирости щонайменше три покоління, що дали світу офіцерів, журналістів, експертів і політиків, які не знали війни.

5. Експерти, які аналізують і коментують перебіг українського спротиву Росії, вимушені спиратися на старі знання і не мають оновленого теоретичного багажу, оскільки він тільки формується. Більше того, наразі всі новітні теоретичні знання відразу перевіряються на практиці українськими воїнами.

Данілов вважає, що саме тому всі оцінки та прогнози відносно перебігу війни потрібно сприймати з огляду на таку обставину.

6. Логістичні виклики, які постали перед Україною, стали чи не наймасштабнішими з періоду закінчення Другої світової війни. Данілов пояснив, що нарізі на цій війні використовують мільйони тонн військових і супутніх вантажів, підписують десятки тисяч контрактів і закупівель, є тисячі постачальників і сотні тисяч кілометрів складних маршрутів транспортування. Більше того − головний логістичний центр знаходиться за межами країни-споживача, а на фронті все потрібно "невідкладно і терміново".

7. Україна перша в XXI столітті за революційно короткий проміжок часу створила комплексні операційні системи управління боєм і керування військами, провівши їх практичне випробування в реальних умовах.

Секретар РНБО підкреслив, що у цьому столітті жодна країна не використовувала в такій кількості і з такою інтенсивністю сучасне озброєння, побудоване на інноваційних технологіях.

"В умовах надскладних процесів, пов’язаних як з війною, так і з безліччю інших подій, журналістська робота потребує винятково високої професійності, знань і вміння заглиблюватися в деталі. Замість цього нажаль часто-густо маємо поверхневі судження, некомпетентність і не бажання пошуку істини, а одномоментність дутої сенсації.

Виграючи "лайки", можна загратися і програти країну. Інформація може бути ліками, але в той же час може непомітно перетворитися і на отруту", − підсумував Данілов.