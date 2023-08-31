Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов

Международная пресса и аналитики в своих суждениях и выводах о ходе войны в Украине часто опираются либо на устаревшие, либо на еще не исследованные данные, поэтому их заявления часто поверхностны и могут нести больше вреда, чем пользы, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: секретарь СНБО в своей колонке на LB.ua

Детали: По словам Данилова, в последнее время участились публикации, в том числе и в международных СМИ, в которых рассказывается о "медленном украинском контрнаступлении", "неправильном направлении удара", "распылении сил", "больших потерях техники", "нецелевом использовании средств" и многих других темах, которые подхватывают украинские СМИ, а также "с особым удовольствием тиражируют" российские пропагандисты.

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При этом, по мнению секретаря СНБО, и международная пресса, и аналитики в погоне за "лайками" не учитывают, что подобной войны со времен Второй мировой не было. Более того, за последние годы значительно изменились технологии и вооружения, и все процессы, которые происходят и на фронте, и в целом в стране, являются новейшими, а значит требуют более совершенного изучения, потому что их последствия могут быть не заметны сразу.

Данилов призвал в вопросе анализа войны фокусироваться на 7 моментах:

1. Ни одно государство и ни один президент в мире, до нападения России на Украину, не сталкивался с прямой угрозой уничтожения целой нации со стороны страны, которая имеет первый по величине ядерный арсенал, и которая была страной-гарантом ее безопасности.

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Более того, Украина вынуждена вести боевые действия и сопротивляться агрессору в условиях, когда вся страна находится в зоне поражения вражеским оружием.

Данилов подчеркивает, что подобных обстоятельств еще не было в мировой практике.

2. После 1945 года Европа не имела опыта успешного управления и руководства вооруженными силами численностью сотни тысяч военнослужащих в условиях полномасштабной войны. Сейчас этот опыт приобретает Украина, воюя с армией, которая превосходит ее и по численности, и по вооружению.

Данилов подчеркнул, что устоявшиеся военные доктрины сейчас не работают, а действующие командующие, генералы или адмиралы ЕС, США или НАТО ориентируются уже на украинский опыт.

3. Последний раз планы обороны, наступления и контрнаступления в условиях полномасштабной войны на Европейском континенте генштабы разных стран разрабатывали аж в 30-40-х годах прошлого века. Сейчас этот опыт и знания приобретают украинские военные.

4. Ни разу за почти 80 лет полноценная линия фронта длиной в тысячи километров не пересекала Европу. За это время успело вырасти как минимум три поколения, давшие миру офицеров, журналистов, экспертов и политиков, которые не знали войны

5. Эксперты, анализирующие и комментирующие ход украинского сопротивления России, вынуждены опираться на старые знания и не имеют обновленного теоретического багажа, поскольку он только формируется. Более того, сейчас все новейшие теоретические знания сразу проверяются на практике украинскими воинами.

Данилов считает, что именно поэтому все оценки и прогнозы относительно хода войны нужно воспринимать с учетом этого обстоятельства.

6. Логистические вызовы, стоящие перед Украиной, стали едва ли не самыми масштабными с времени окончания Второй мировой войны. Данилов объяснил, что на этой войне используются миллионы тонн военных и сопутствующих грузов, подписываются десятки тысяч контрактов и закупок, есть тысячи поставщиков и сотни тысяч километров сложных маршрутов транспортировки. Более того − главный логистический центр находится за пределами страны-потребителя, а на фронте все нужно "безотлагательно и срочно".

7. Украина первая в XXI веке за революционно короткий промежуток времени создала комплексные операционные системы управления боем и управления войсками, проведя их практическое испытание в реальных условиях.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в этом веке ни одна страна не использовала в таком количестве и с такой интенсивностью современное вооружение, построенное на инновационных технологиях.

"В условиях сверхсложных процессов, связанных как с войной, так и с множеством других событий, журналистская работа требует исключительно высокого профессионализма, знаний и умения углубляться в детали. Вместо этого, к сожалению, часто имеем поверхностные суждения, некомпетентность и не желание поиска истины, а сиюминутность дутой сенсации.

Выигрывая "лайки", можно заиграться и проиграть страну. Информация может быть лекарством, но в то же время может незаметно превратиться и в яд", − подытожил Данилов.