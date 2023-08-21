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Повітряні сили розповіли, скільки винищувачів треба Україні

Ірина БалачукПонеділок, 21 серпня 2023, 14:10
Повітряні сили розповіли, скільки винищувачів треба Україні
Винищувачі F-16. Фото ОП

Щоб замінити старий авіапарк і отримати перевагу в небі, Україні потрібно 128 винищувачів, повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова Ігната: "До цієї цифри (128 – ред.) ми і спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних, і по тилах противника, зокрема".

Деталі: Він пояснив, що кількість у 128 винищувачів прописана у візії Повітряних сил ЗСУ, і якщо Україні передадуть 42 F-16, то це буде приблизно чотири авіаційні бригади.

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Видання нагадує, що на навчання на винищувачах F-16 українські пілоти поїхали до двох європейських країн: у Велику Британію поїхали молоді пілоти, які випустилися з авіаційного університету в 2023 році, а у Швецію більш досвідчені – випускники 2016 року, які вже мають достатній бойовий досвід.

Ігнат зазначив, що їхні програми навчання відрізнятимуться. Цьогорічні випускники проходитимуть переважно базову підготовку із поглибленим вивченням англійської.

Він уточнив, що базова підготовка включає легкомоторний літак західного виробництва, після нього − реактивний літак і самостійні польоти вже на F-16. Така програма передбачає до 2 років навчання. Але, за словами Ігната, "наші люди можуть дивувати і закінчувати навчання швидше".

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Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУдопомога Українівійна
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