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Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 16:32
Кремль вивезе вагнерівців з Білорусі до країн Африки – Спротив
НАЙМАНЦІ ПВК "ВАГНЕР", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Політичне керівництво РФ вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців ПВК "Вагнер" з Білорусі до країн Африки.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За задумом, "вагнерівці" залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку.

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Дослівно: "У всіх цих країнах кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.

Менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти Лукашенка або підпише контракт з МО РФ на війну проти України".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що необхідно обговорювати з африканцями небезпеку, яку становить російський колоніалізм.
  • 25 серпня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявляв, що "вагнерівці" залишаться в країні попри смерть засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Теми: БілорусьАфрикаРосія
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