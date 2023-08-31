Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив

Політичне керівництво РФ вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців ПВК "Вагнер" з Білорусі до країн Африки.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За задумом, "вагнерівці" залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку.

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Дослівно: "У всіх цих країнах кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.

Менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти Лукашенка або підпише контракт з МО РФ на війну проти України".

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