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Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 16:32
Кремль вывезет вагнеровцев из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
НАЕМНИКИ ЧВК "ВАГНЕР", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Политическое руководство РФ решило до середины сентября вывезти большую часть наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси в страны Африки.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По замыслу, "вагнеровцы" оставят Беларусь и выедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик.

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Дословно: "Во всех этих странах кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы, и поддерживает или хунту, или мятежников.

Меньшая часть террористов останется инструктировать спецподразделения МВД Беларуси для противодействия возможному мятежу против Лукашенко или подпишет контракт с МО РФ на войну против Украины".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что необходимо обсуждать с африканцами опасность, которую представляет российский колониализм.
  • 25 августа самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявлял, что "вагнеровцы" останутся в стране, несмотря на смерть основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Темы: БеларусьАфрикаРосcия
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