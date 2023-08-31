Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв

Политическое руководство РФ решило до середины сентября вывезти большую часть наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси в страны Африки.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По замыслу, "вагнеровцы" оставят Беларусь и выедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик.

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Дословно: "Во всех этих странах кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы, и поддерживает или хунту, или мятежников.

Меньшая часть террористов останется инструктировать спецподразделения МВД Беларуси для противодействия возможному мятежу против Лукашенко или подпишет контракт с МО РФ на войну против Украины".

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