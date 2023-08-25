"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що "вагнерівці" залишаться в країні попри смерть засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Лукашенка

Пряма мова: ""Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі, хай як би комусь це не хотілося. Ми ще з Пригожиним вибудували систему, як буде у нас розташовуватися "Вагнер". І ці знімочки з космосу, що ми щось демонтуємо...

Чому ми зайві намети прибираємо – стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось узагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч осіб. Зараз немає потреби їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають".

Передісторія: