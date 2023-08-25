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"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 16:31
Вагнерівці з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
НАЙМАНЦІ ПВК "ВАГНЕР", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що "вагнерівці" залишаться в країні попри смерть засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на Лукашенка

Пряма мова: ""Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі, хай як би комусь це не хотілося. Ми ще з Пригожиним вибудували систему, як буде у нас розташовуватися "Вагнер". І ці знімочки з космосу, що ми щось демонтуємо...

Чому ми зайві намети прибираємо – стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось узагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч осіб. Зараз немає потреби їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають".

Передісторія:

  • Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
  • Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.
  • Супутникові знімки від 1 і 23 серпня показують, що "Вагнер" демонтував майже третину наметів у своєму таборі в Целі, Асиповичі, Білорусь, за попередній місяць.
  • Українські прикордонники та розвідка 24 серпня повідомили, що фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.

Теми: БілорусьВагнерЛукашенко
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