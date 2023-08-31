У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
Четвер, 31 серпня 2023, 18:03
У Росії навідник танку, якому пощастило повернутися з України наприкінці серпня, отримав "щедру" нагороду – будинок його сім'ї підключать до центрального опалення.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Будинок "героя СВО" (так у Росії називають війну проти України – ред.) підключать до опалення за дорученням самого глави Якутії Айсена Ніколаєва.
Реклама:
Його пресслужба повідомила, що чиновник поставив місцевій владі завдання підключити будинок військовослужбовця до центрального опалення та відшкодувати витрати зі зведення паркану.
Батько так званого героя повідомив, що влада допомагає дровами і льодом - взимку в селах розтоплюють лід і використовують як питну воду.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- На річницю війни з Україною Адміністрація президента Росії направила в регіони "рекомендації" щодо організації різних акцій. Одна з основних - "герої нашого часу" - росіяни вишикувалися у формі "зірки героя" і записували відеоролики з привітаннями "захисникам вітчизни".
- Окремі рекомендації є для жінок – їм запропонували "подякувати своїм захисникам за їхній захист і роботу" за допомогою відеопривітань у соцмережах.
- У лютому в дружин загиблих окупантів з Донбасу після зйомок пропагандистів відібрали подаровані шуби.