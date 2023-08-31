У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням

У Росії навідник танку, якому пощастило повернутися з України наприкінці серпня, отримав "щедру" нагороду – будинок його сім'ї підключать до центрального опалення.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Будинок "героя СВО" (так у Росії називають війну проти України – ред.) підключать до опалення за дорученням самого глави Якутії Айсена Ніколаєва.

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Його пресслужба повідомила, що чиновник поставив місцевій владі завдання підключити будинок військовослужбовця до центрального опалення та відшкодувати витрати зі зведення паркану.

Батько так званого героя повідомив, що влада допомагає дровами і льодом - взимку в селах розтоплюють лід і використовують як питну воду.

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