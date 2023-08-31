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У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 18:03
У Росії героя СВО нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
yakutia.mk.ru

У Росії навідник танку, якому пощастило повернутися з України наприкінці серпня, отримав "щедру" нагороду – будинок його сім'ї підключать до центрального опалення. 

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Будинок "героя СВО" (так у Росії називають війну проти України – ред.) підключать до опалення за дорученням самого глави Якутії Айсена Ніколаєва.

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Його пресслужба повідомила, що чиновник поставив місцевій владі завдання підключити будинок військовослужбовця до центрального опалення та відшкодувати витрати зі зведення паркану.

Батько так званого героя повідомив, що влада допомагає дровами і льодом - взимку в селах розтоплюють лід і використовують як питну воду.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На річницю війни з Україною Адміністрація президента Росії направила в регіони "рекомендації" щодо організації різних акцій. Одна з основних - "герої нашого часу" - росіяни вишикувалися у формі "зірки героя" і записували відеоролики з привітаннями "захисникам вітчизни".
  • Окремі рекомендації є для жінок – їм запропонували "подякувати своїм захисникам за їхній захист і роботу" за допомогою відеопривітань у соцмережах.
  • У лютому в дружин загиблих окупантів з Донбасу після зйомок пропагандистів відібрали подаровані шуби.

Теми: війнаРосія
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