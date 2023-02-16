В РФ придумали, як святкувати річницю війни: в'язати шкарпетки і прибирати могили

Адміністрація президента Росії направила в регіони рекомендації щодо організації різних акцій 20-24 лютого, приурочених до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну і дня захисника вітчизни.

Джерело: російське пропагандистське видання "РБК" із посиланням на джерела

Деталі: У рамках акції "нашим героям" регіональній владі рекомендували провести понад десяток різноманітних заходів з охопленням якомога більшої кількості жителів.

Однією з основних планують зробити акцію "герої нашого часу", в рамках якої росіяни вишикуються у формі "зірки героя" і записуватимуть відеоролики з привітаннями "захисникам вітчизни".

Зйомку рекомендується проводити на тлі пам'ятників і графіті, "присвячених героям вітчизни і героям СВО (так у Росії називають війну проти України – ред.)", також, за словами джерела, бажано розповісти "про героїв" якісь важливі факти.

Крім того, регіонам рекомендують створити на вулицях російських міст графіті "з портретами героїв СВО і описом їхнього подвигу". Акція називатиметься "обличчя героїв".

Також пропонується організовувати майстер-класи з в'язання теплих шкарпеток і рукавиць, виготовлення окопних свічок і кисетів для окупантів. На кисетах мають бути вишивки: "Чекаємо з перемогою", "Вперед до перемоги", "Рідному герою" тощо, а всередині – лист для військових "з теплими і щирими побажаннями".

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У рамках акції "листи перемоги" в різних установах і організаціях планують встановити коробки для збору послань для окупантів.

Пізніше всі шкарпетки, рукавиці, окопні свічки, кисети та листи планують передати російським загарбникам, які перебувають в Україні.

У лікарнях, де лікуються російські окупанти, вирішили організувати концерти, вручення подарункових і продуктових наборів, а також записати відеопривітання "зі словами подяки".

У рамках заходу "спадкоємці перемоги" планують влаштувати зустрічі окупантів, які повернулися з війни в Україні, з ветеранами Другої світової. Робити це хочуть у школах за участю учнів.

Крім того, для школярів рекомендують провести "уроки мужності" та акцію "герої поруч" із розповідями про те, "який подвиг здійснюють російські військовослужбовці", які вторглися в Україну.

Також планується в ці дні вітати ветеранів і дарувати їм подарунки.

У рамках акції "пам'ять поколінь" регіонам радять організувати заходи з прибирання місць військових поховань, меморіальних комплексів і покладання квітів.

Крім того, рекомендують публікувати привітання ветеранам і військовослужбовцям у "ВКонтакте" – зокрема, розміщувати фото або відео, на яких учасники акції "обіймають своїх рідних захисників вітчизни... розповідають про них особисті історії, пишуть слова подяки".

Окремі рекомендації є для жінок – їм пропонують "подякувати своїм захисникам за їхній захист і роботу" за допомогою відеопривітань у соцмережах.

Повідомляється, що ключовий захід відбудеться 22 лютого в Москві – на цей день у Лужниках запланований мітинг-концерт за участю російського диктатора Володимира Путіна.