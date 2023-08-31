Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 18:03
В России героя СВО наградили – дровами, льдом и центральным отоплением
yakutia.mk.ru

В России наводчик танка, которому посчастливилось вернуться из Украины в конце августа, получил "щедрую" награду дом его семьи подключат к центральному отоплению. 

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Дом "героя СВО" (так в России называют войну против Украины - ред.) подключат к отоплению по поручению самого главы Якутии Айсена Николаева.

Реклама:

Его пресс-служба сообщила, что чиновник поставил местным властям задачу подключить дом военнослужащего к центральному отоплению и возместить расходы по возведению забора.

Отец так называемого героя сообщил, что власти помогают дровами и льдом - зимой в селах растапливают лед и используют как питьевую воду.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • На годовщину войны с Украиной Администрация президента России направила в регионы "рекомендации" по организации различных акций. Одна из основных - "герои нашего времени" - россияне выстроились в форме "звезды героя" и записывали видеоролики с поздравлениями "защитникам отечества".
  • Отдельные рекомендации есть для женщин - им предложили "поблагодарить своих защитников за их защиту и работу" с помощью видеопоздравлений в соцсетях.
  • В феврале у жен погибших оккупантов с Донбасса после съемок пропагандистов отобрали подаренные шубы.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, ОбновленоВ Севастополе горит морской завод, оккупанты говорят о ракетной атаке

РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция

Обновление зарядки и новый дизайн: Apple представила новую линейку iPhone 15

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года

Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

Обнародованы предложения Зеленского к законопроекту о восстановлении декларирования

Все новости...
война
Авиация нанесла 14 ударов по районам скопления врага – сводка
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Последние новости
06:45
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
06:10
Прага передаст Украине автомобили "скорой помощи"
05:16
Ночная атака на Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших
04:48
В России вновь заговорили о мобилизации сотен тысяч резервистов и контрактников – ISW
03:47
видео, ОбновленоВ Севастополе горит морской завод, оккупанты говорят о ракетной атаке
03:20
Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США
03:10
ОбновленоВоздушники сообщали о ракетной угрозе на юге
02:58
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:30
Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом СБУ
01:52
Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших
Все новости...
Реклама: