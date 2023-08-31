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В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 18:03
В России героя СВО наградили – дровами, льдом и центральным отоплением
yakutia.mk.ru

В России наводчик танка, которому посчастливилось вернуться из Украины в конце августа, получил "щедрую" награду дом его семьи подключат к центральному отоплению. 

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Дом "героя СВО" (так в России называют войну против Украины - ред.) подключат к отоплению по поручению самого главы Якутии Айсена Николаева.

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Его пресс-служба сообщила, что чиновник поставил местным властям задачу подключить дом военнослужащего к центральному отоплению и возместить расходы по возведению забора.

Отец так называемого героя сообщил, что власти помогают дровами и льдом - зимой в селах растапливают лед и используют как питьевую воду.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • На годовщину войны с Украиной Администрация президента России направила в регионы "рекомендации" по организации различных акций. Одна из основных - "герои нашего времени" - россияне выстроились в форме "звезды героя" и записывали видеоролики с поздравлениями "защитникам отечества".
  • Отдельные рекомендации есть для женщин - им предложили "поблагодарить своих защитников за их защиту и работу" с помощью видеопоздравлений в соцсетях.
  • В феврале у жен погибших оккупантов с Донбасса после съемок пропагандистов отобрали подаренные шубы.

Темы: войнаРосcия
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