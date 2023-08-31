В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением

В России наводчик танка, которому посчастливилось вернуться из Украины в конце августа, получил "щедрую" награду – дом его семьи подключат к центральному отоплению.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Дом "героя СВО" (так в России называют войну против Украины - ред.) подключат к отоплению по поручению самого главы Якутии Айсена Николаева.

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Его пресс-служба сообщила, что чиновник поставил местным властям задачу подключить дом военнослужащего к центральному отоплению и возместить расходы по возведению забора.

Отец так называемого героя сообщил, что власти помогают дровами и льдом - зимой в селах растапливают лед и используют как питьевую воду.

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