У вертольоті та з лазерною указкою: Міноборони РФ показало Шойгу нібито в Україні

Шойгу нібито в зоні бойових дій в Україні. Скриншот з відео Міноборони РФ

Російське Міноборони опублікувало відео нібито візиту свого глави Сергія Шойгу в зону бойових дій в Україні.

Джерело: Міноборони РФ в Telegram

Дослівно російське відомство: "Міністр оборони РФ перевірив передовий пункт управління угруповання військ "Центр" у зоні проведення спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.)"

Шойгу традиційно показали біля віконця вертольота Скриншот з відео Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що він заслухав доповіді командувача угруповання генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, а також командирів і офіцерів штабу щодо поточної ситуації та подякував командуванню й особовому складу угруповання військ "за ведення успішних наступальних дій на Красно-Лиманському напрямку та захоплення більш вигідних позицій".

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Також наголошується, що Шойгу показали нібито "одну з багатьох захоплених у бою у противника одиниць бронетехніки" − шведську бойову машину піхоти CV-90.

Повідомляється, що Мордвічев заявив Шойгу, що західна техніка, яку поставляють Києву, нібито має багато "недоліків" − у ній нібито немає комплектів запасних частин, інструментів і додаткового приладдя, крім того вона нібито має низький темп стрільби. Також за словами окупанта, у неї нібито відсутній комплекс керованого озброєння і низька живучість через високий силует.

З опублікованого відео незрозуміло, де саме перебував Шойгу.

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Чому це важливо: Росія на фоні українського контрнаступу намагається всіляко демонструвати нібито постійну присутність військового керівництва на фронті. Зокрема, днями окупанти заявили, що начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов нібито побував на тимчасово окупованій території Запорізької області України. Однак з відеозвітів Міноборони РФ ніколи незрозуміло, де ж насправді бували його керівники.

Більше того, відомство уже ловили на брехні.

Наприклад, 18 грудня 2022 року Міноборони РФ опублікувало відео, на якому його глава Сергій Шойгу нібито облітає позиції військових на вертольоті. Але пізніше виявилося, що насправді Шойгу був на відстані близько 80 кілометрів від лінії фронту – у тимчасово окупованому Криму.