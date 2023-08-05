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СБУ стоїть за підривом російського танкера – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 08:50
СБУ стоїть за підривом російського танкера – ЗМІ
фото з танкера: baza

Служба безпеки провела спецоперацію, внаслідок якої підірвала великий нафтовий танкер Росії "SIG", пишуть ЗМІ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника в СБУ

Деталі: У СБУ повідомили, що у ніч на суботу Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами (ВМС) провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував пальне для російських військ.

Спецоперація здійснювалася за допомогою надводного дрона, насиченого 450 кг тротилу.

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Цю спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС у територіальних водах України.

Офіційно відомство станом на зараз нічого не повідомило.

ЗМІ та телеграм-канали публікують відео нібито з катера, який підірвав танкер.

ВІДЕО ДНЯ

Першоджерело відео поки невідоме.

Що цьому передувало:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська.
  • Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.
  • Не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.
  • Атакований танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Теми: СБУвійнакораблі
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