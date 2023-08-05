Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ стоїть за підривом російського танкера – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 08:50
СБУ стоїть за підривом російського танкера – ЗМІ
фото з танкера: baza

Служба безпеки провела спецоперацію, внаслідок якої підірвала великий нафтовий танкер Росії "SIG", пишуть ЗМІ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника в СБУ

Деталі: У СБУ повідомили, що у ніч на суботу Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами (ВМС) провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував пальне для російських військ.

Спецоперація здійснювалася за допомогою надводного дрона, насиченого 450 кг тротилу.

Цю спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС у територіальних водах України.

Офіційно відомство станом на зараз нічого не повідомило.

ЗМІ та телеграм-канали публікують відео нібито з катера, який підірвав танкер.

Першоджерело відео поки невідоме.

Що цьому передувало:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська.
  • Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.
  • Не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.
  • Атакований танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Теми: СБУвійнакораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Безпілотник атакував Курську область РФ: пошкоджено адмінбудівлі
Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна
Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS
Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу приїхав в Україну
Останні новини
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
Усі новини...
Реклама: