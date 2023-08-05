СБУ стоїть за підривом російського танкера – ЗМІ

Служба безпеки провела спецоперацію, внаслідок якої підірвала великий нафтовий танкер Росії "SIG", пишуть ЗМІ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника в СБУ

Деталі: У СБУ повідомили, що у ніч на суботу Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами (ВМС) провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував пальне для російських військ.

Спецоперація здійснювалася за допомогою надводного дрона, насиченого 450 кг тротилу.

Цю спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС у територіальних водах України.

Офіційно відомство станом на зараз нічого не повідомило.

ЗМІ та телеграм-канали публікують відео нібито з катера, який підірвав танкер.

Першоджерело відео поки невідоме.

Що цьому передувало: