Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу приїхав в Україну

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, нібито побував на фронті та роздав нагороди окупантам.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Російські окупанти отримали ордени "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу".

Деяким нібито дали іменну зброю - пістолети Яригіна.

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Шойгу вручає нагороди окупантам скріншот з відео ТАСС

Шойгу доповіли, нібито танки німецького виробництва Leopard "ще не дійшли до лінії бойового зіткнення" до цих вояків.

Чому це важливо: Росія на фоні українського контрнаступу намагається всіляко демонструвати нібито постійну присутність військового керівництва на фронті. Зокрема, днями окупанти заявили, що начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов нібито побував на тимчасово окупованій території Запорізької області України. Однак з відеозвітів Міноборони РФ ніколи незрозуміло, де ж насправді бували його керівники.

Більше того, відомство уже ловили на брехні.

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Наприклад, 18 грудня 2022 року Міноборони РФ опублікувало відео, на якому його глава Сергій Шойгу нібито облітає позиції військових на вертольоті. Але пізніше виявилося, що насправді Шойгу був на відстані близько 80 кілометрів від лінії фронту – у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо: Про візит Шойгу на фронт Росія також повідомляла і 4 серпня. Де він був - невідомо.