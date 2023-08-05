Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу приїхав в Україну

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 09:33
Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу приїхав в Україну
скріншот з відео тасс

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, нібито побував на фронті та роздав нагороди окупантам.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Російські окупанти отримали ордени "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу".

Деяким нібито дали іменну зброю - пістолети Яригіна.

Шойгу вручає нагороди окупантам
Шойгу вручає нагороди окупантам
скріншот з відео ТАСС

Шойгу доповіли, нібито танки німецького виробництва Leopard "ще не дійшли до лінії бойового зіткнення" до цих вояків.

Чому це важливо: Росія на фоні українського контрнаступу намагається всіляко демонструвати нібито постійну присутність військового керівництва на фронті. Зокрема, днями окупанти заявили, що начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов нібито побував на тимчасово окупованій території Запорізької області України. Однак з відеозвітів Міноборони РФ ніколи незрозуміло, де ж насправді бували його керівники.

Більше того, відомство уже ловили на брехні.

Наприклад, 18 грудня 2022 року Міноборони РФ опублікувало відео, на якому його глава Сергій Шойгу нібито облітає позиції військових на вертольоті. Але пізніше виявилося, що насправді Шойгу був на відстані близько 80 кілометрів від лінії фронту – у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо: Про візит Шойгу на фронт Росія також повідомляла і 4 серпня. Де він був - невідомо. 

Теми: Росіяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Розвідка Британії: Підбитий "Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном РФ після "Москви"
Малюк порадив росіянам, як їм уникнути вибухів кораблів
Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна
Останні новини
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
Усі новини...
Реклама: