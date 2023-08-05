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Малюк порадив росіянам, як їм уникнути вибухів кораблів

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 10:17
Малюк порадив росіянам, як їм уникнути вибухів кораблів
малюк та бавовна, фото сбу

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ та радить їм покинути територіальні води України, аби уникнути наступних вибухів.

Джерело: Малюк, якого цитує СБУ

Пряма мова Малюка: "Будь-яка "бавовна", що відбувається і з кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.

Тож, якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю - покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них".

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Деталі: Голова СБУ запевнив, що Україна переможе у війні.

У своїх словах Малюк прямо не визнав, хто стоїть за цими підривами.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ писали, що Служба безпеки провела спецоперацію, внаслідок якої підірвала великий нафтовий танкер Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська.
  • Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.
  • Не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.
  • Атакований танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Теми: СБУкорабліокупаціяРосія
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