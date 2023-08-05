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У помічника нардепа Дубінського йдуть обшуки – джерело

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 12:18
У помічника нардепа Дубінського йдуть обшуки – джерело
ілюстративне фото ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Деталі: За даними джерела, йдеться про Володимира Колодюка. Обшуки ймовірно повʼязані з тим, що помічник допомагав нардепу оформити підробні документи, коли сам нардеп перебував за кордоном.

Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата Дубінського за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Що передувало: 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. За даними ДБР,  Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька, але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Сам нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".

4 серпня Дубінський був на допиті в Державному бюро розслідувань у Києві.

Нагадаємо: У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.

Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.

За даними джерела УП, після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на люксові курорти влада в кінці липня заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і доопрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження.

Теми: ДубінськийДБР
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