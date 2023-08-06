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Повітряні сили пояснили, чому удари по українських аеродромах неефективні

Роман ПетренкоНеділя, 6 серпня 2023, 12:44
Повітряні сили пояснили, чому удари по українських аеродромах неефективні
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат після російського обстрілу аеродрому в Старокостянтинові пояснив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Не вперше атакується цей аеродром.

Там штатне місце базування бригади тактичної авіації.

Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави.

Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію...

Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують".

Деталі: Очевидно, Ігнат пояснює протокол, за яким льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми, якщо є інформація про ціль російської атаки.

Довідково: Учора увечері, 5 серпня, ще до роботи ППО та вибухів Повітряні сили написали у соцмережах, що летять ракети, і їхній можливий напрямок – Старокостянтинів.

Що передувало:

  • Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.
  • Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.
  • У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунало близько десяти вибухів, над містом було видно дим, у деяких районах вибиті вікна.
  • Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян з вечора 5-го до ранку 6-го серпня, знищили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 27 ударних БпЛА Shahed.
  • Загалом ворог застосував для повітряного нападу 70 засобів.

Теми: Повітряні сили ЗСУХмельниччинаавіавійна
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