Повітряні сили пояснили, чому удари по українських аеродромах неефективні
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат після російського обстрілу аеродрому в Старокостянтинові пояснив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України.
Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону
Пряма мова Ігната: "Не вперше атакується цей аеродром.
Там штатне місце базування бригади тактичної авіації.
Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави.
Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію...
Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують".
Деталі: Очевидно, Ігнат пояснює протокол, за яким льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми, якщо є інформація про ціль російської атаки.
Довідково: Учора увечері, 5 серпня, ще до роботи ППО та вибухів Повітряні сили написали у соцмережах, що летять ракети, і їхній можливий напрямок – Старокостянтинів.
Що передувало:
- Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.
- Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.
- У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунало близько десяти вибухів, над містом було видно дим, у деяких районах вибиті вікна.
- Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян з вечора 5-го до ранку 6-го серпня, знищили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 27 ударних БпЛА Shahed.
- Загалом ворог застосував для повітряного нападу 70 засобів.