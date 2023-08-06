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Атака РФ на Хмельниччину: під час ліквідації наслідків загинув батько двох дітей

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 17:04
Атака РФ на Хмельниччину: під час ліквідації наслідків загинув батько двох дітей
Сергій Лисюк, фото: Хмельницька ОВА

Під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинув житель Старокостянтинівської громади Хмельниччини Сергій Лисюк.

Джерело: Хмельницька ОДА з посиланням на першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна

Дослівно: "Сьогодні вночі, під час ліквідації наслідків ворожої атаки, загинув житель Старокостянтинівської громади Сергій Лисюк.

Без батька залишилися двоє маленьких дітей".

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Що передувало: Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.

Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.

У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунало близько десяти вибухів, над містом було видно дим, у деяких районах вибиті вікна.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом з вечора 5 серпня Хмельницька область була тричі атакована росіянами – пошкоджені будівлі, автовокзал, виникла пожежа складу.

Теми: Хмельниччинавійна
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