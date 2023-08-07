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ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 03:54
ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території
Пошкодження на Чонгарському мосту 6 серпня, фото з Telegram колаборанта Володимира Сальдо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають удари Сил оборони по мостах на окупованій території "частиною української кампанії з перекриття" для створення вирішальних контрнаступальних операцій.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що українські війська завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж критично важливих російських наземних ліній зв'язку, що з'єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область.

Відтак, 6 серпня російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні шляхи.

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При цьому російські джерела стверджують, що українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow для нанесення обох ударів, хоча ISW поки що не бачив підтвердження того, що російські сили перехопили крилаті ракети Storm Shadow.

Аналітики вказують, що удари Сил оборони по мостах на критично важливих російських напрямках є частиною української кампанії з перекриття, спрямованої на створення умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій.

У звіті також зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 6 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Експерти нагадують: Українські офіційні особи заявили, що українська протиповітряна оборона знищила 3 500 повітряних цілей з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 6 серпня, що українська протиповітряна оборона перехопила і знищила понад 2 000 російських безпілотних літальних апаратів (типи не вказані) і що українські пілоти здійснили понад 14 000 вильотів з 24 лютого 2022 року.

Ключові висновки ISW за 6 серпня:

  • 6 серпня українські війська завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж критично важливих російських сухопутних ліній зв'язку, що з'єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область, що змусило російські війська перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні.
  • Українські удари по мостах на критично важливих російських лініях є частиною української кампанії з перекриття, спрямованої на створення умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій.
  • У ніч з 5 на 6 серпня російські війська провели одну з найбільших за останні місяці серій ракетних і безпілотних ударів по Україні.
  • Українські урядовці заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року українська протиповітряна оборона знищила 3500 повітряних цілей.
  • Міжнародні переговори, спрямовані на вироблення основних принципів майбутнього врегулювання війни в Україні, продовжилися в Джидді, Саудівська Аравія, 6 серпня.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков дав нечітку і суперечливу відповідь на запитання журналіста New York Times, який запитав, чи прагне Росія завоювати більше української території за межами чотирьох частково окупованих областей, які Росія незаконно анексувала у вересні 2022 року.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 6 серпня.
  • Російські війська проводили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Запорізької та Донецької областей, а також на заході Запорізької області 6 серпня і на окремих напрямках досягли просування вперед.
  • Російська окупаційна влада в Україні продовжує встановлювати інституційні зв'язки між російськими та українськими структурами управління та соціальними службами в окупованій Україні.

Теми: Збройні силивійнадороги
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