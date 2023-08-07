ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території

Пошкодження на Чонгарському мосту 6 серпня, фото з Telegram колаборанта Володимира Сальдо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають удари Сил оборони по мостах на окупованій території "частиною української кампанії з перекриття" для створення вирішальних контрнаступальних операцій.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що українські війська завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж критично важливих російських наземних ліній зв'язку, що з'єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область.

Відтак, 6 серпня російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні шляхи.

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При цьому російські джерела стверджують, що українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow для нанесення обох ударів, хоча ISW поки що не бачив підтвердження того, що російські сили перехопили крилаті ракети Storm Shadow.

Аналітики вказують, що удари Сил оборони по мостах на критично важливих російських напрямках є частиною української кампанії з перекриття, спрямованої на створення умов для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій.

У звіті також зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 6 серпня.

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Експерти нагадують: Українські офіційні особи заявили, що українська протиповітряна оборона знищила 3 500 повітряних цілей з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 6 серпня, що українська протиповітряна оборона перехопила і знищила понад 2 000 російських безпілотних літальних апаратів (типи не вказані) і що українські пілоти здійснили понад 14 000 вильотів з 24 лютого 2022 року.

Ключові висновки ISW за 6 серпня: