Дубінський знову прибув на допит, намагається ввести слідство в оману – джерела

Народний депутат Олександр Дубінський прибув до Державного бюро розслідувань на черговий допит

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, повторний допит знадобився, оскільки нардеп відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману.

В цей же час Дубінський маніпулює громадською думкою, що він, начебто, відкритий до слідства та співпрацює з ним, що не відповідає дійсності, додав співрозмовник УП.

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Оновлено: Дубінський у соцмережах підтвердив, що був на допиті і зазначив, що отримав ще повістки на 8 і 9 серпня.

Передісторія:

3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. За даними ДБР, Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька, але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

Сам нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".

4 серпня Дубінський був на допиті в Державному бюро розслідувань у Києві.

5 серпня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського Володимира Колодюка.