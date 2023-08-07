Дубінський знову прибув на допит, намагається ввести слідство в оману – джерела

Народний депутат Олександр Дубінський прибув до Державного бюро розслідувань на черговий допит

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, повторний допит знадобився, оскільки нардеп відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману.

В цей же час Дубінський маніпулює громадською думкою, що він, начебто, відкритий до слідства та співпрацює з ним, що не відповідає дійсності, додав співрозмовник УП.

Оновлено: Дубінський у соцмережах підтвердив, що був на допиті і зазначив, що отримав ще повістки на 8 і 9 серпня.

Передісторія: