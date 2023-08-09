Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще один нардеп-"слуга" лишився без мандата

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 13:08
Ще один нардеп-слуга лишився без мандата
Андрій Холодов. фото з Facebook

Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Андрія Холодова.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram та нардеп Ірина Геращенко в Facebook

Деталі: За відповідну постанову проголосували 308 депутатів.

"І знову в Раді тимчасово 403-и депутати", – вказує Железняк.

Реклама:

"Самого Холодова в країні немає", – додає Геращенко.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Слуга народуВерховна РадаВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Слуга народу
Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат
Нардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі
Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ
Останні новини
22:55
До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
Усі новини...
Реклама: