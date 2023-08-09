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Ще один нардеп-"слуга" лишився без мандата

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 13:08
Ще один нардеп-слуга лишився без мандата
Андрій Холодов. фото з Facebook

Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Андрія Холодова.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram та нардеп Ірина Геращенко в Facebook

Деталі: За відповідну постанову проголосували 308 депутатів.

"І знову в Раді тимчасово 403-и депутати", – вказує Железняк.

"Самого Холодова в країні немає", – додає Геращенко.

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Теми: Слуга народуВерховна РадаВоєнний стан
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