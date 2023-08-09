Ще один нардеп-"слуга" лишився без мандата

Андрій Холодов. фото з Facebook

Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Андрія Холодова.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram та нардеп Ірина Геращенко в Facebook

Деталі: За відповідну постанову проголосували 308 депутатів.

"І знову в Раді тимчасово 403-и депутати", – вказує Железняк.

"Самого Холодова в країні немає", – додає Геращенко.

Передісторія: