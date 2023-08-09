Ще один нардеп-"слуга" лишився без мандата

Андрій Холодов. фото з Facebook

Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата Андрія Холодова.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram та нардеп Ірина Геращенко в Facebook

Деталі: За відповідну постанову проголосували 308 депутатів.

"І знову в Раді тимчасово 403-и депутати", – вказує Железняк.

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"Самого Холодова в країні немає", – додає Геращенко.

Передісторія:

Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував.

31 липня до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.

Тоді ж Холодова виключили з партії "Слуга народу".

Сам Холодов заявив, що у нього хворі дружина та дитина, і він, мовляв, не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань парламенту.