Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку
Неділя, 10 вересня 2023, 00:05
На Чернігівщині та Сумщині оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:08 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Сумській області.
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О 23:17 з’явилося повідомлення, що ударні безпілотники рухаються в напрямку Чернігівщини.
Пізніше Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ніжина та Прилук Чернігівської області.
Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що "група ударних БпЛА наближається Київської області", в області оголосили повітряну тривогу.
ВІДЕО ДНЯ
Після першої години ночі через загрозу ворожих дронів повітряну тривогу оголосили в Житомирській та Черкаській областях.