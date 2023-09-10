Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 00:05
Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку
"Шахед", фото Getty Images

На Чернігівщині та Сумщині оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:08 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Сумській області.

Реклама:

О 23:17 з’явилося повідомлення, що ударні безпілотники рухаються в напрямку Чернігівщини.

Пізніше Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ніжина та Прилук Чернігівської області.

Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що "група ударних БпЛА наближається Київської області", в області оголосили повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Після першої години ночі через загрозу ворожих дронів повітряну тривогу оголосили в Житомирській та Черкаській областях.

Теми: безпілотникивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
безпілотники
На Київщині працює ППО – ОВА
Жодна цивільна особа не постраждала внаслідок "невідомих дронів" у РФ – Буданов
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: