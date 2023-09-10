Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку

На Чернігівщині та Сумщині оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:08 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Сумській області.

Реклама:

О 23:17 з’явилося повідомлення, що ударні безпілотники рухаються в напрямку Чернігівщини.

Пізніше Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ніжина та Прилук Чернігівської області.

Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що "група ударних БпЛА наближається Київської області", в області оголосили повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Після першої години ночі через загрозу ворожих дронів повітряну тривогу оголосили в Житомирській та Черкаській областях.