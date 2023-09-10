Россияне запустили ударные дроны с северного направления
Воскресенье, 10 сентября 2023, 00:05
На Черниговщине и Сумщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Сумской области.
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В 23:17 появилось сообщение, что ударные беспилотники движутся в направлении Черниговщины.
Позже Воздушные силы сообщали об угрозе для Нежина и Прилук Черниговской области.
Сразу после полуночи появилось сообщение, что "группа ударных БпЛА приближается к Киевской области", в области объявили воздушную тревогу.
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После часа ночи из-за угрозы вражеских дронов воздушную тревогу объявили в Житомирской и Черкасской областях.