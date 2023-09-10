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Россияне запустили ударные дроны с северного направления

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 00:05
Россияне запустили ударные дроны с северного направления
"Шахед", фото Getty Images

На Черниговщине и Сумщине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Сумской области.

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В 23:17 появилось сообщение, что ударные беспилотники движутся в направлении Черниговщины.

Позже Воздушные силы сообщали об угрозе для Нежина и Прилук Черниговской области.

Сразу после полуночи появилось сообщение, что "группа ударных БпЛА приближается к Киевской области", в области объявили воздушную тревогу.

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После часа ночи из-за угрозы вражеских дронов воздушную тревогу объявили в Житомирской и Черкасской областях.

Темы: беспилотникивойнаРосcия
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