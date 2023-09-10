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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко перевищила 2 тисячі осіб

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 00:18
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко перевищила 2 тисячі осіб
наслідки землетрусу в Марокоо, фото: AFP/Getty Images

Рятувальники розбирали завали у віддалених гірських районах Марокко в суботу після того, як понад 2 тисячі людей загинули в результаті найсмертоноснішого за останні десятиліття землетрусу в країні.

Джерело: CNN із посиланням на державне телебачення і Міністерство внутрішніх справ Марокко, Reuters

Деталі: Щонайменше 1 305 людей загинули, ще 1 220 перебувають у критичному стані.

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У постраждалих від землетрусу регіонах були розгорнуті служби екстреної допомоги, а король Марокко Мохаммед VI розпорядився створити комісію з надання допомоги для розподілу допомоги постраждалим.

За словами влади, більшість смертей сталися в гірських районах поблизу епіцентру, куди важко дістатися, а рятувальні команди мали труднощі з доступом до найбільш постраждалих районів після пошкодження доріг, повідомляє Al Aoula.

Королівські збройні сили Марокко попередили мешканців країни, щоб вони звертали пильну увагу на подальші поштовхи.

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Геологічна служба США повідомила, що землетрус у п'ятницю ввечері був незвично сильним для цієї частини Марокко.

"Землетруси такого масштабу в цьому регіоні є рідкісними, але не несподіваними. З 1900 року в радіусі 500 км від цього землетрусу не було землетрусів М6 (магнітудою 6 балів) і більше, і лише 9 землетрусів М5 (магнітудою 5 балів) і більше", – зазначає Геологічна служба США.

Американське відомство прогнозує "ймовірні значні руйнування", а катастрофау називає широкомасштабною, зазначаючи, що багато людей в цьому районі проживають в будівлях, які "дуже вразливі до підземних поштовхів".

За повідомленням Королівського палацу, після землетрусу в Марокко буде три дні жалоби. На всіх державних будівлях будуть приспущені прапори.

Оновлено: Згодом видання Reuters повідомило про не менше 2012 загиблих. Крім того, зросла кількісь постраждалих до 2059 осіб, 1404 з яких перебувають у критичному стані.

Що передувало: В суботу вранці повідомлялося про близько 300 загиблих, згодом стало відомо про понад 800 загиблих в результаті землетрусу в Марокко.

Теми: стихійне лихо
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