Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко перевищила 2 тисячі осіб

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 00:18
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко перевищила 2 тисячі осіб
наслідки землетрусу в Марокоо, фото: AFP/Getty Images

Рятувальники розбирали завали у віддалених гірських районах Марокко в суботу після того, як понад 2 тисячі людей загинули в результаті найсмертоноснішого за останні десятиліття землетрусу в країні.

Джерело: CNN із посиланням на державне телебачення і Міністерство внутрішніх справ Марокко, Reuters

Деталі: Щонайменше 1 305 людей загинули, ще 1 220 перебувають у критичному стані.

Реклама:

У постраждалих від землетрусу регіонах були розгорнуті служби екстреної допомоги, а король Марокко Мохаммед VI розпорядився створити комісію з надання допомоги для розподілу допомоги постраждалим.

За словами влади, більшість смертей сталися в гірських районах поблизу епіцентру, куди важко дістатися, а рятувальні команди мали труднощі з доступом до найбільш постраждалих районів після пошкодження доріг, повідомляє Al Aoula.

Королівські збройні сили Марокко попередили мешканців країни, щоб вони звертали пильну увагу на подальші поштовхи.

ВІДЕО ДНЯ

Геологічна служба США повідомила, що землетрус у п'ятницю ввечері був незвично сильним для цієї частини Марокко.

"Землетруси такого масштабу в цьому регіоні є рідкісними, але не несподіваними. З 1900 року в радіусі 500 км від цього землетрусу не було землетрусів М6 (магнітудою 6 балів) і більше, і лише 9 землетрусів М5 (магнітудою 5 балів) і більше", – зазначає Геологічна служба США.

Американське відомство прогнозує "ймовірні значні руйнування", а катастрофау називає широкомасштабною, зазначаючи, що багато людей в цьому районі проживають в будівлях, які "дуже вразливі до підземних поштовхів".

За повідомленням Королівського палацу, після землетрусу в Марокко буде три дні жалоби. На всіх державних будівлях будуть приспущені прапори.

Оновлено: Згодом видання Reuters повідомило про не менше 2012 загиблих. Крім того, зросла кількісь постраждалих до 2059 осіб, 1404 з яких перебувають у критичному стані.

Що передувало: В суботу вранці повідомлялося про близько 300 загиблих, згодом стало відомо про понад 800 загиблих в результаті землетрусу в Марокко.

Теми: стихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

Усі новини...
стихійне лихо
Потужний землетрус у Марокко: близько 300 загиблих
У Норвегії через масштабні повені – нові евакуації людей
Загибла у Грузії українка виявилася колишньою сценаристкою шоу "Ранок з Україною"
Останні новини
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
23:22
Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes
Усі новини...
Реклама: