Количество погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек
Спасатели разбирали завалы в отдаленных горных районах Марокко в субботу после того, как более 2 тысяч человек погибли в результате самого смертоносного за последние десятилетия землетрясения в стране.
Источник: CNN со ссылкой на государственное телевидение и Министерство внутренних дел Марокко, Reuters
Детали: По меньшей мере 1 305 человек погибли, еще 1 220 находятся в критическом состоянии.
В пострадавших от землетрясения регионах были развернуты службы экстренной помощи, а король Марокко Мохаммед VI распорядился создать комиссию по оказанию помощи для распределения помощи пострадавшим.
По словам властей, большинство смертей произошли в горных районах вблизи эпицентра, куда трудно добраться, а спасательные команды имели трудности с доступом к наиболее пострадавшим районам после повреждения дорог, сообщает Al Aoula.
Королевские вооруженные силы Марокко предупредили жителей страны, чтобы они обращали пристальное внимание на дальнейшие толчки.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение в пятницу вечером было необычно сильным для этой части Марокко.
"Землетрясения такого масштаба в этом регионе являются редкими, но не неожиданными. С 1900 года в радиусе 500 км от этого землетрясения не было землетрясений М6 (магнитудой 6 баллов) и более, и только 9 землетрясений М5 (магнитудой 5 баллов) и более", - отмечает Геологическая служба США.
Американское ведомство прогнозирует "вероятные значительные разрушения", а катастрофу называет широкомасштабной, отмечая, что многие люди в этом районе проживают в зданиях, которые "очень уязвимы к подземным толчкам".
По сообщению Королевского дворца, после землетрясения в Марокко будет три дня траура. На всех государственных зданиях будут приспущены флаги.
Обновлено: Впоследствии издание Reuters сообщило о не менее 2012 погибших. Кроме того, возросло количество пострадавших до 2059 человек, 1404 из которых находятся в критическом состоянии.
Что предшествовало: В субботу утром сообщалось об около 300 погибших, впоследствии стало известно о более 800 погибших в результате землетрясения в Марокко.