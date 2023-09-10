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Количество погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 00:18
Количество погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек
последствия землетрясения в Марокко, фото: AFP/Getty Images

Спасатели разбирали завалы в отдаленных горных районах Марокко в субботу после того, как более 2 тысяч человек погибли в результате самого смертоносного за последние десятилетия землетрясения в стране.

Источник: CNN со ссылкой на государственное телевидение и Министерство внутренних дел Марокко, Reuters

Детали: По меньшей мере 1 305 человек погибли, еще 1 220 находятся в критическом состоянии.

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В пострадавших от землетрясения регионах были развернуты службы экстренной помощи, а король Марокко Мохаммед VI распорядился создать комиссию по оказанию помощи для распределения помощи пострадавшим.

По словам властей, большинство смертей произошли в горных районах вблизи эпицентра, куда трудно добраться, а спасательные команды имели трудности с доступом к наиболее пострадавшим районам после повреждения дорог, сообщает Al Aoula.

Королевские вооруженные силы Марокко предупредили жителей страны, чтобы они обращали пристальное внимание на дальнейшие толчки.

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Геологическая служба США сообщила, что землетрясение в пятницу вечером было необычно сильным для этой части Марокко.

"Землетрясения такого масштаба в этом регионе являются редкими, но не неожиданными. С 1900 года в радиусе 500 км от этого землетрясения не было землетрясений М6 (магнитудой 6 баллов) и более, и только 9 землетрясений М5 (магнитудой 5 баллов) и более", - отмечает Геологическая служба США.

Американское ведомство прогнозирует "вероятные значительные разрушения", а катастрофу называет широкомасштабной, отмечая, что многие люди в этом районе проживают в зданиях, которые "очень уязвимы к подземным толчкам".

По сообщению Королевского дворца, после землетрясения в Марокко будет три дня траура. На всех государственных зданиях будут приспущены флаги.

Обновлено: Впоследствии издание Reuters сообщило о не менее 2012 погибших. Кроме того, возросло количество пострадавших до 2059 человек, 1404 из которых находятся в критическом состоянии.

Что предшествовало: В субботу утром сообщалось об около 300 погибших, впоследствии стало известно о более 800 погибших в результате землетрясения в Марокко.

Темы: стихийное бедствие
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