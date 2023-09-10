Жодна цивільна особа не постраждала внаслідок "невідомих дронів" у РФ – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що жодна цивільна людина не постраждала від атак "невідомих дронів" у Росії, під удари потрапляли підприємства російського військово-промислового комплексу.

Джерело: Буданов під час щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ви маєте подивитися, скажімо так, по яких об'єктах іде, скажімо так, вплив.

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Це, перш за все, підприємства військово-промислового комплексу. Ось, наприклад, нещодавно чиїмись дронами було атаковано підприємство "Кремній ЕЛ". Це підприємство, яке виготовляє основні, скажімо так, мікросхеми, з тих, що не закуповують, які використовують у ракетах "Іскандер".

Цілком зрозумілий вибір цілі для цих невідомих дронів. І так усюди. Якщо проаналізуєте, що потрапляло під удари в Московській області, в Тульській області тощо. – Усе це підприємства ВПК".

Деталі: Він підкреслив, що "це різниця, яка відрізняє нас від росіян" – жодна цивільна людина не постраждала.

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"Є вибухи. Є дуже великі, скажімо так, саботажні якісь акції, заходи. Але люди не страждають", – зазначив начальник розвідки.

За словами Буданова, вибухи в країні-агресорі "трохи протвережують суспільство", але масового ефекту все ще немає для України від цього, однак страждають регіони, де розташовані військові об'єкти.

"Водночас почалися перші ознаки невеликих зрушень у бік панічних настроїв. Наприклад, російські страхові компанії почали страхувати цивільне населення на випадок атак дронів. Оскільки жодна цивільна людина не постраждала, то це прояв паніки", – пояснив він.

Так само, як зазначив Буданов, як результат атак – постійні перебої з роботою цивільної авіації в РФ. За його словами, деякі авіакомпанії вже офіційно вийшли з Московських аеропортів і перестали туди літати.

"Це справа часу. Думаю, що значні проблеми в такий спосіб буде створено. А це вже відобразиться безпосередньо на людях, які, своєю чергою, хоч трохи почнуть, скажімо так, хоча б на кухні, говорити про невдоволення. Це буде крок уперед", – додав Буданов.

Нагадаємо: Буданов вважає, що війна РФ проти України не буде довготривалою.