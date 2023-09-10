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Ни один гражданский не пострадал в результате "неизвестных дронов" в РФ – Буданов

"Украинская правда"Воскресенье, 10 сентября 2023, 00:54
Ни один гражданский не пострадал в результате неизвестных дронов в РФ – Буданов
Кирилл Буданов. Фото gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что ни один гражданский человек не пострадал от атак "неизвестных дронов" в России, под удары попадали предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Источник: Буданов во время ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES), цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вы должны посмотреть, скажем так, по каким объектам идет, скажем так, влияние.

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Это, прежде всего, предприятия военно-промышленного комплекса. Вот, например, недавно чьими-то дронами было атаковано предприятие "Кремний ЭЛ". Это предприятие, которое производит основные, скажем так, микросхемы, из тех, что не закупаются, которые используются в ракетах "Искандер".

Вполне понятен выбор цели для этих неизвестных дронов. И так везде. Если проанализируете, что попадало под удары в Московской области, в Тульской области и т.д. – Все это предприятия ВПК".

Детали: Он подчеркнул, что "это разница, которая отличает нас от россиян" – ни один гражданский человек не пострадал.

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"Есть взрывы. Есть очень большие, скажем так, саботажные какие-то акции, мероприятия. Но люди не страдают", – отметил начальник разведки.

По словам Буданова, взрывы в стране-агрессоре "немного отрезвляют общество", но массового эффекта все еще нет для Украины от этого, однако страдают регионы, где расположены военные объекты.

"В то же время начались первые признаки небольших сдвигов в сторону панических настроений. Например, российские страховые компании начали страховать гражданское население на случай атак дронов. Поскольку ни один гражданский человек не пострадал, то это проявление паники", – пояснил он.

Так же, как отметил Буданов, как результат атак – постоянные перебои с работой гражданской авиации в РФ. По его словам, некоторые авиакомпании уже официально вышли из Московских аэропортов и перестали туда летать.

"Это дело времени. Думаю, что значительные проблемы таким образом будут созданы. А это уже отразится непосредственно на людях, которые, в свою очередь, хоть немного начнут, скажем так, хотя бы на кухне, говорить о недовольстве. Это будет шаг вперед", – добавил Буданов.

Напомним: Буданов считает, что война РФ против Украины не будет долговременной.

Темы: БудановразведкабеспилотникиРосcия
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