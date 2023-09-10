Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та області працювала ППО

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 01:34
У Києві та області працювала ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 10 вересня Київська військова адміністрація і КМВА повідомили про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА, КМВА

Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Реклама:

Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги".

Деталі: О 01:33 КМВА повідомила про роботу ППО у Києві. У столиці пролунали вибухи.

Що передувало: Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що "група ударних БпЛА наближається Київської області", в області оголосили повітряну тривогу.

Теми: Київська областьППОбезпілотникиКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

Усі новини...
Київська область
Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
Останні новини
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
23:22
Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes
Усі новини...
Реклама: