У Києві та області працювала ППО

Вночі 10 вересня Київська військова адміністрація і КМВА повідомили про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА, КМВА

Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги".

Деталі: О 01:33 КМВА повідомила про роботу ППО у Києві. У столиці пролунали вибухи.

Що передувало: Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що "група ударних БпЛА наближається Київської області", в області оголосили повітряну тривогу.