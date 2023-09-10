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У Києві та області працювала ППО

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 01:34
У Києві та області працювала ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 10 вересня Київська військова адміністрація і КМВА повідомили про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА, КМВА

Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги".

Деталі: О 01:33 КМВА повідомила про роботу ППО у Києві. У столиці пролунали вибухи.

Що передувало: Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що "група ударних БпЛА наближається Київської області", в області оголосили повітряну тривогу.

Теми: Київська областьППОбезпілотникиКиїв
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