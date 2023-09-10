У Києві та області працювала ППО
Неділя, 10 вересня 2023, 01:34
Вночі 10 вересня Київська військова адміністрація і КМВА повідомили про роботу ППО по ворожих безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА, КМВА
Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги".
Деталі: О 01:33 КМВА повідомила про роботу ППО у Києві. У столиці пролунали вибухи.
Що передувало: Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку.
ВІДЕО ДНЯ
Одразу після опівночі з’явилося повідомлення, що "група ударних БпЛА наближається Київської області", в області оголосили повітряну тривогу.